04 апреля 2024, 14:02

Спасатели потушили условный пожар во время учений в школе в деревне Ложки

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» провели учения и потушили условный пожар в школе в деревне Ложки. Заместитель начальник части Сергей Яшин сообщил, что тренировка была направлена на отработку взаимодействия персонала образовательного учреждения с пожарно-спасательными подразделениями.

По сценарию учений возгорание произошло в столовой на втором этаже. Услышав звуковую сирену, администрация школы своевременно эвакуировала учащихся в безопасное место, однако, по задумке два человека не смогли покинуть здание самостоятельно.

«Оперативно прибывшие на место условного возгорания подразделения сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку очага возгорания и поиск людей, а также вывели всех условных пострадавших в безопасное место», - отметил Яшин.

Пожарные учения прошли успешно, персонал школы и спасатели справились с поставленными задачами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Пожары Школы Солнечногорск
04 апреля 2024, 14:17
Два новых корпуса построят в ЖК «Равновесие» в Одинцове
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Третья очередь строительства началась в жилом комплексе «Равновесие» в Одинцове. Там возведут два шестиэтажных дома на 350 квартир.

Общая площадь новых корпусов составит более 75 тысяч квадратных метров. В зданиях оборудуют квартиры разных планировок: от студий до четырехкомнатных. Также здесь будет жилье с собственным патио и открытыми террасами.

В обоих корпусах построят одноэтажный подземный паркинг. Внутренний двор благоустроят по принципу «Дом без машин»: на территории появятся зеленые зоны и прогулочные бульвары, а также детские и спортивные площадки.

Первый корпус будет экспериментальным. Компания-застройщик протестирует инновационный для рынка новостроек сервис «Конструктор планировок». Благодаря ему покупатель сможет самостоятельно собрать желаемую планировку квартиры, а не выбирать из предложенных. Однако изменить контур квартиры и технико-экономические параметры с помощью сервиса будет невозможно.

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Одинцово Строительство
04 апреля 2024, 14:13
Участники клуба «Активное долголетие» из Ступина посетили Коломну
Пресс-служба администрации города или района
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Участники проекта «Активное долголетие» посетили экскурсию в Коломенский кремль и музей пастилы. Такие экскурсии стали одним из главных напрвалений клуба.

Как рассказали в администрации округа, участники «Активного долголетия» посетили Коломенский кремль и музей «Коломенская пастила». Для них организовали экскурсию с чаепитием.

«Экскурсионная поездка была очень интересной и насыщенной. Мы получили массу положительных эмоций и новых знаний», - поделились участники поездки.

Такие поездки - одно из направлений клуба. Их устраивают регулярно по поручению губернатор Андрея Воробьева.

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Коломна Музеи Активное долголетие
04 апреля 2024, 14:11
Подснежники появились в лесах Подмосковья
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Сотрудники Шараповского участкового лесничества Звенигородского филиала «Мособлллес» заметили и сфотографировали проклюнувшиеся из-под земли первоцветы. Жителям напомнили, что срывать подснежники нельзя.

От сбора и покупки всех первоцветов лучше отказаться, потому что их популяция сильно сократилась в Подмосковье за последние годы. Неправильный сбор нежных цветов может привести к отмиранию корней. Растение, у которого срезана верхняя часть, значительно ослабевает. Первоцветы становятся ниже, слабее, цветы мельчают, популяция постепенно деградирует и может полностью исчезнуть в течение четырех–пяти лет.

В Подмосковье есть и краснокнижные виды подснежников, собирать которые строго запрещено - нарушители могут получить штраф.

Подснежники на лесной опушке лучше сфотографировать, чтобы надолго сохранить память о весне и не повредить природе.

В понедельник стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Природа Цветы
04 апреля 2024, 14:10
Количество ДТП в Балашихе снизилось на 60% с начала года
Телеканал «360»
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С начала года дорожно-транспортных происшествий в Балашихе стало меньше на 60%. Количество аварий за первые три месяца 2024 снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом за 2023 год.

Госавтоинспекция подвела итоги первого квартала на пресс-конференции. Сотрудники отметили снижение аварийности и то, что водители и пассажиры стали чаще пристегиваться.

«Пострадало восемь человек. Для сравнения в количественном показателе в прошлом году у нас пострадало 28 человек за три месяца», - сказал начальник отдела Госавтоинспекции «Балашихинское» Иван Теплов.

Инспекторы также рассказали об изменениях при сдаче экзамена на право управление автомобилем. Количество разрешенных штрафных баллов увеличили с пяти до семи. Пересдать теорию или практику можно будет только через полгода, до этого ждать нужно было всего месяц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в 2024 году в Подмосковье откроют четыре новых путепровода возле станций МЦД.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП ГИБДД Балашиха Водители

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