Спасатели потушили условный пожар во время учений в школе в деревне Ложки

Читайте нас в:

По сценарию учений возгорание произошло в столовой на втором этаже. Услышав звуковую сирену, администрация школы своевременно эвакуировала учащихся в безопасное место, однако, по задумке два человека не смогли покинуть здание самостоятельно.

«Оперативно прибывшие на место условного возгорания подразделения сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку очага возгорания и поиск людей, а также вывели всех условных пострадавших в безопасное место», - отметил Яшин.

Пожарные учения прошли успешно, персонал школы и спасатели справились с поставленными задачами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».