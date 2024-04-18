Спасатели потушили условный пожар в детсаду в Орехово-Зуеве

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По словам заместителя начальника управления «Мособлпожспаса» Алексея Зайцева, тренировка прошла успешно, специалисты выполнили все поставленные перед ними задачи.

«После учений был проведен разбор действий участников тушения условного пожара. Работа персонала учреждения, а также спасателей была доведена до автоматизма, чтобы при возникновении чрезвычайных ситуаций все действовали оперативно и слаженно», - рассказал Зайцев.

Он добавил, что всего в учениях принимали участие 30 спасателей и семь единиц техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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