Спасатели потушили пожар на вещевом рынке в Богородском округе

До прибытия пожарных из зданий эвакуировались около 100 человек. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Локализация пожара заняла около двух часов, открытое горение ликвидировали к 18:25, а полностью последствия устранили к 23:20. Отмечается, что на рынке горели товары, которые вызвали сильное задымление. На этом фоне движение на мосту через Клязьму было ограничено.

В результате пожара никто не пострадал, а в его тушении участвовали 40 человек и 14 единиц техники.

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