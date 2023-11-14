Спасатели помогли водителю выбраться из машины после аварии с грузовиком в Солнечногорске

Старший смены ПСП-267 «Мособлпожспас» Сергей Суворин рассказал, что на автотрассе возле деревни Марьино произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Водитель Mazda - женщина 38 лет - получила травму и не смогла самостоятельно выбраться из смятого салона.

«Прибыв на место аварии, работники отключили аккумулятор поврежденного автомобиля во избежание возгорания. Потом вызволили женщину из легковушки и сопроводили ее до кареты скорой помощи. С подозрением на сотрясение головного мозга пострадавшую доставили в местную больницу. Водителю грузовика медицинская помощь не понадобилась», - пояснил Сергей Суворин.

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