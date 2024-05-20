Спасатели Подмосковья выступили на фестивале безопасного дорожного движения
Работники «Мособлпожспаса» приняли участие в фестивале безопасности дорожного движения. Мероприятие прошло на площади ледового дворца «Арена Балашиха» в городском округе Балашиха
Подмосковные спасатели продемонстрировали владение аварийно-спасательным оборудованием, используемым при ДТП.
«При помощи гидравлических ножниц работники противопожарно-спасательной службы разрезали стойки и сняли крышу легкового автомобиля, из которого затем, при помощи жестких носилок, извлекли условного пострадавшего и оказали ему первую помощь», - отметил начальник 201-й пожарно-спасательной части Игорь Туз.
Спасатели также напомнили участникам фестиваля правила поведения в пожароопасный период. Так, на территории Московской области запрещено разведение костров в лесах и лесопарковых зонах. раздали жителям листовки с информацией профилактического содержания.
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