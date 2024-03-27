Спасатели подготовили водные объекты Солнечногорска к весеннему половодью

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Уборка мусора, поваленных деревьев и других препятствий для свободного течения воды осуществлена на участке от деревни Михайловка до садового некоммерческого товарищества «Стеклопластик».

Специалисты устранили семь препятствий для воды на данном участке. Далее планируют очистить русло реки до ее впадения в реку Истра.

«В период прохождения паводковых вод на территории городского округа Солнечногорск традиционно организуют ежедневное патрулирование участков, находящихся в группе особого риска. Помимо этого, специалисты будут проводить очистку откосов дамб, каналов, дренажей, смотровых колодцев и швов гидротехнических сооружений, а также подъездных к ним путей», - сообщил заместитель главы Солнечногорска Александр Мамлай.

Отмечено, что к началу марта высота снежного покрова в этом регионе достигла 75 см, что на 50 см превышает обычные показатели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к паводкам.

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