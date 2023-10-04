Спасатели освободили запертого в бесхозном сарае котенка в Солнечногорске

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К экстренным службам обратился собственник соседнего участка.

«Оказалось, что мужчина не первый день слышал жалобное мяуканье. Отправившись на поиск, он понял, что источник звука находится в бесхозном сарае на территории соседнего участка. Но дверь хозяйственной постройки оказалась запертой на навесной замок, и мужчина понял, что без помощи специалистов не обойтись», - рассказал замначальника части Сергей Яшин.

Спасатели проникли в постройку в присутствии председателя СНТ. Котенка нашли среди разбросанного хлама. Животное посадили в коробку и отдали местному жителю.

«Мужчина напоил котенка сливками и пообещал найти для него добрых хозяев», - заключил Яшин.

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