Спасатели оказали помощь шести пострадавшим в ДТП в городском округе Шаховская
Работники 297-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли шести пострадавшим в ДТП. Авария произошла в городском округе Шаховская.
На трассе столкнулись Peugeot и Lada Largus, в котором находились супруги с шестилетним ребенком и годовалым малышом.
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку, отключили аккумуляторные батареи автомобилей во избежание возгорания, а также убедились, что двери поврежденных автомобилей открываются без помощи аварийно-спасательного оборудования», - сообщил замначальника территориального управления № 3 Алексей Иванов.
Пострадавших на скорой увезли в Красногорскую и Волоколамскую больницы.
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