Спасатели оказали помощь шести пострадавшим в ДТП в городском округе Шаховская

Шахматная академия Сергея Карякина открылась в технолицее имени Долгих в Истре. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Академия Сергея Карякина - это еще одна точка развития спорта в регионе. Уверен, что это не последняя шахматная школа нашего известного гроссмейстера, мы будем двигаться вперед. Идея открытия академии в технолицее принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву» , – заявил министр спорта региона Дмитрий Абаренов.

На открытии академии между учреждением и технолицеем подписали соглашение о сотрудничестве.

«В вашем возрасте я уже вовсю играл. И я был абсолютно таким же ребенком, но я много занимался, и это дало свои результаты», - напутствовал Карякин.

В академии могут заниматься все желающие в возрасте от пяти до 16 лет. Перед поступлением ученики пройдут пробные занятия, после чего их распределят по категориям от начинающих до продвинутых.

В рамках открытия Карякин провел сеанс одновременной игры с юными шахматистами. В нем поучаствовал даже пятилетний Амир Чеканов.

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