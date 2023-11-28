28 ноября 2023, 23:53

Спасатели оказали помощь шести пострадавшим в ДТП в городском округе Шаховская

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 297-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли шести пострадавшим в ДТП. Авария произошла в городском округе Шаховская.

На трассе столкнулись Peugeot и Lada Largus, в котором находились супруги с шестилетним ребенком и годовалым малышом.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку, отключили аккумуляторные батареи автомобилей во избежание возгорания, а также убедились, что двери поврежденных автомобилей открываются без помощи аварийно-спасательного оборудования», - сообщил замначальника территориального управления № 3 Алексей Иванов.

Пострадавших на скорой увезли в Красногорскую и Волоколамскую больницы.

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Спасатели ДТП Шаховская
28 ноября 2023, 23:10
Шахматная академия Сергея Карякина открылась в Подмосковье
Министерство физической культуры и спорта Московской области
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Шахматная академия Сергея Карякина открылась в технолицее имени Долгих в Истре. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Академия Сергея Карякина - это еще одна точка развития спорта в регионе. Уверен, что это не последняя шахматная школа нашего известного гроссмейстера, мы будем двигаться вперед. Идея открытия академии в технолицее принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву» , – заявил министр спорта региона Дмитрий Абаренов.

На открытии академии между учреждением и технолицеем подписали соглашение о сотрудничестве.

«В вашем возрасте я уже вовсю играл. И я был абсолютно таким же ребенком, но я много занимался, и это дало свои результаты», - напутствовал Карякин.

В академии могут заниматься все желающие в возрасте от пяти до 16 лет. Перед поступлением ученики пройдут пробные занятия, после чего их распределят по категориям от начинающих до продвинутых.

В рамках открытия Карякин провел сеанс одновременной игры с юными шахматистами. В нем поучаствовал даже пятилетний Амир Чеканов.

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Спортсмены
28 ноября 2023, 22:59
Еще 99 электрозарядных станций ввели в эксплуатацию в Подмосковье
Минэнерго МО
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С начала года в Московской области ввели в эксплуатацию еще 99 электрозарядных станций. Работы провели специалисты АО «Энергоцентр», сообщили в министерстве энергетики региона.

Объекты появились в Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Пушкино, Солнечногорске, Раменском округе, Павловском Посаде, Клину, Рузе и других муниципалитетов.

Мощность каждой станции составляет 150 кВт. Электрокар можно зарядить на 80% за 20-30 минут. На данный момент в регионе работают 507 таких станций.

«Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза - до 11 285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей», - заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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Спортсмены
28 ноября 2023, 22:52
Новый склад для резидентов построили в индустриальном парке «Клин»
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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В индустриальном парке «Клин» построили новый производственно-складской объект. В него вложили 850 миллионов рублей, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Резиденты, которые разместятся в новом здании, смогут создать порядка 300 новых рабочих мест», - рассказала Зиновьева.

Площадь комплекса составила почти 65 тысяч квадратных метров. Производственная площадь парка достигнет 180 тысяч «квадратов».

Помимо готовых объектов в пространстве есть земельные участки под строительство объектов. Площадь незанятой земли - почти 59 гектаров.

На данный момент в парке числится 21 резидент. Компании создали 1150 рабочих мест. В проекты вложили свыше шести миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Клин Бизнес
28 ноября 2023, 22:18
Помещение площадью более 100 «квадратов» выставили на торги в Лобне
Комитет по конкурентной политике Московской области
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В Лобне на торги выставили коммерческое помещение площадью 112,9 квадратных метра. Объект находится по адресу: Кольцевая улица, 12, пом. 2П, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Помещение располагается на первом этаже жилого дома. В нем можно организовать салон красоты, кафе, пекарню или другие учреждения.

«Рядом многоэтажная застройка, детские сады и школы. Свободное назначение делает объект универсальным и позволяет осуществлять на его территории любую законную деятельность», - уточнили в ведомстве.

Заявки принимают до 5 февраля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Лобня Недвижимость

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