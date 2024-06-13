Спасатели напомнили жителям Можайска правила поведения у водоемов
Жителям Можайска напомнили правила поведения у водоемов. Специалисты провели в округе рейды и рассказали отдыхающим о необходимости быть осторожными.
За сезон спасатели проведут десятки рейдов на берегах рек и карьеров.
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Во время рейдов жителям раздали тематические листовки. Отдыхающим рассказали о важности присмотра за детьми.
Специалисты прошлись по самым популярным местам Можайска: Горетово, Бестужево, Красновидово и Ильинский пляж в Блазново. Последний вмещает в себя до трех тысяч человек, там есть специальные зоны для купания и постоянно дежурят спасатели. Для гостей доступны шезлонги, раздевалки, кафе и многое другое.