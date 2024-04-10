Спасатели ликвидировали условный пожар в школе-интернате в Домодедове
Работники Мособлпожспаса провели тренировку по ликвидации условного пожара в Домодедове. Учения прошли в школе-интернате для детей с ОВЗ.
Согласно сценарию, в одном из помещений спального корпуса произошло возгорание зарядного устройства для телефона. В здании сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Огонь быстро распространялся по помещениям, а дым заполнил весь этаж.
«Оперативно прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы развернули штаб пожаротушения и ввели в эксплуатацию резервные источники водоснабжения в виде гидрантов, присоединив к ним рукавные линии через пожарные колонки», - отметил начальник ПСЧ-213 Сергей Степин.
Пожарные быстро ликвидировали пожар, достигнув цели учения.
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