Спасатели измерили толщину льда на водоемах Подмосковья

Во время рейдов спасатели измерили толщину льда на замерзших водоемах и установили наиболее опасные участки, где есть риск провалиться в полынью.

«Мониторинг прошел на реках Большие Вяземы и Нахабинка, пруду Старый и озере Сенеж. Установлено, что на одних участках водные объекты покрылись 29-сантиметровой ледяной коркой, а на других до сих пор стоит открытая вода», - отметил заместитель начальника территориального управления № 1 Альберт Джубуев.

Самый хрупкий лед обнаружили под сугробами, недалеко от берегов. Опасно и там, где в лед вросли коряги, камыши и бытовой мусор. Спасатели порекомендовали рыбакам пока не выходить на ледяную поверхность водоемов, чтобы избежать несчастных случаев.

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