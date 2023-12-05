05 декабря 2023, 09:19

Спасатели измерили толщину льда на озере Сенеж

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники ПСП-267 «Мособлпожспас» проверили акваторию озера Сенеж в Солнечногорске и измерили толщину льда. О результатах замера сообщил заместитель начальника части Сергей Яшин.

В выходные дни толщина ледового панциря на озере Сенеж составила 13-14 сантиметров. Во время патрулирования акватории спасатели поговорили с рыбаками и напомнили им правила безопасного поведения у водоема. Отдыхающим вручили памятки с алгоритмом действий при внештатных ситуациях на льду.

Спасатели рекомендуют не рисковать своей жизнью и дождаться крепких морозов, при которых образуется прочный лед.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на этой неделе работы по уборке дорог в Подмосковье не останавливаются ни на минуту.

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Спасатели Солнечногорск
05 декабря 2023, 09:44
Резиденцию Деда Мороза открыли в городском парке в Чехове
Телеканал «360»
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Проект «Зима в Подмосковье» стартовал в Чехове. В городском парке дети вместе со сказочными персонажами зажгли иллюминацию на елке и открыли резиденцию Деда Мороза.

Емеля, волшебная щука и другие сказочные персонажи устроили детворе квест и вместе зажгли иллюминацию на елке. После под руководством Снегурочки дети развязали узел из символических лент и открыли резиденцию Деда Мороза.

«В этом году мы в первый раз открыли резиденцию Деда Мороза. Там будут проходить мастер-классы на различные темы, <…> будут писать письма Деду Морозу», - рассказала художественный руководитель Дирекции парков культуры и отдыха городского округа Чехов Майя Полякова.

Резиденция зимнего волшебника будет работать ежедневно.

«В парке в течение всего декабря будут проходить мероприятия, с которыми вы можете ознакомиться в наших официальных соцсетях и на информационных стендах. Приглашаю всех провести приятно свои выходные и напитаться новогодним настроением», - временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин.

Кроме того, вскоре в городском парке культуры откроют тюбинговую горку и лыжню протяженностью 2,5 километра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Чехов Новый год Парки
05 декабря 2023, 09:27
Спасатели проверили безопасность горок для катания в Балашихе и Ногинске
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Из-за сильных снегопадов в Подмосковье образовались стихийные горки для катания. Их можно обнаружить на склонах глубоких оврагов, возле пешеходных тропинок и дорог. Жителям напомнили об опасности такого вида отдыха.

Профилактические рейды прошли в Балашихе и Богородском округе. По словам начальника территориального управления «Мособлпожспас» № 6 Александра Квашнева, во время таких мероприятий сотрудники службы выявляют опасные склоны и сообщают в диспетчерские службы для их устранения.

«Съезд должен быть прямым, ровным, без ям, ухабов и трамплинов. На пути любителя зимних развлечений не должны встречаться препятствия, к которым можно отнести корни деревьев, камни, прутья арматуры, столбы или заборы. Работники противопожарно-спасательной службы советовали взрослым рассказывать детям о том, какие опасности могут таить в себе заманчивые снежные горки», - сказал он.

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Спасатели Балашиха Богородский
05 декабря 2023, 09:19
Центральный аэрогидродинамический институт в Жуковском отпраздновал 105-летие
Телеканал «360»
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Центральный аэрогидродинамический институт, который коротко называется ЦАГИ, начал работу 105 лет назад. По этому случаю в Жуковском прошел концерт.

Подарком для сотрудников института стал творческий номер от местных коллективов и ведущей праздника - актрисы Валерии Ланской. Также на сцене выступила группа Viva.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Практически все советские и российские летательные аппараты испытывали в ЦАГИ. Аэродинамические трубы института не имеют аналогов в мире. Основал ЦАГИ пионер воздухоплавания Николай Жуковский.

Здесь создавались легендарные истребители МиГ-15 и МиГ-17, самолеты-носители стратегического ядерного оружия Ту-16 и Ту-160. В годы Великой Отечественной войны в Жуковском испытывали все отечественные самолеты и немецкие трофеи. Крупнейшей работой последних советских лет стало строительство космического корабля «Буран». Сегодня в ЦАГИ испытывают боевые и пассажирские самолеты, вертолеты, и беспилотники.

«Мы в основном по-прежнему занимаемся вопросами аэрогидродинамики, прочности летательных аппаратов, обеспечиваем безопасность наших воздушных судов. Новые вопросы возникают - аэроакустика, экологическое воздействие аппаратов. Все, что связано с самолетами, - это наше», - сказал генеральный директор ЦАГИ имени профессора Жуковского, член-корреспондент Российской академии наук Кирилл Сыпало.

В стенах института начинали свою карьеру известные ученые, чьи имена вошли в историю: Дмитрий Рябушинский, Борис Стечкин, Сергей Чаплыгин, Андрей Туполев. Их дело сейчас продолжают молодые научные сотрудники. На празднике по случаю юбилея института порядка 30 сотрудников удостоились государственных наград.

«Будем стараться делать все, чтобы институт продолжал быть на высоких позициях научных достижений, чтобы как всегда мы удивляли наших соотечественников своими смелыми идеями, проектами, свершениями», - отметил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев.

Жуковский
05 декабря 2023, 08:36
Форум по истории Донбасса пройдет в Дмитрове 9 декабря
Unsplash
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Форум «Большое гнездо. История Донбасса — история России» пройдет в Дмитрове 9 декабря. Для гостей проведут мастер-классы, интерактивы, игры. Спикерами станут историки, реконструкторы и блогеры.

С лекциями на форуме выступят Дмитрий Пучков, Олег Двуреченский, Василий Новиков, Артем Драбкин, Алексей Исаев и другие.

Вход свободный. Программа форума и регистрация доступны по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Гости форума на интерактивных площадках смогут увидеть историческую реконструкцию в формате дополненной реальности. Также можно будет сыграть в старинные игры и принять участие в исторических мастер-классах, рассмотреть оружие разных эпох, посетить салон красоты начала XX века и поработать на печатном станке.

Донбасс История Дмитров

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