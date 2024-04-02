Спасатели из Ногинска провели пожарные учения в Ямкинском лесничестве

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, условный пожар тушили с применением лесопожарной техники, ранцевых огнетушителей и малых лесопожарных комплексов. Специалисты работали быстро и слаженно, поэтому справиться с возгоранием удалось в кратчайшие сроки.

В ведомстве напомнили, что правила противопожарной безопасности должен соблюдать каждый, ведь небрежно брошенные окурок или спичка могут погубить лес за считанные минуты.

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