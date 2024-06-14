Спасатели из Коломны победили на летнем первенстве ГУ МЧС России по Подмосковью

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, турнир продлился четыре дня. Спортсмены соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, а также в преодолении стометровой полосы с препятствиями и боевому развертыванию.

По итогам турнира второе место заняла сборная службы пожаротушения главного управления МЧС России по Подмосковью, а третье место досталось команде 19 пожарно-спасательного отряда Наро-Фоминского городского округа.

Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

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