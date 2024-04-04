Спасателей из Ступина наградили за помощь в разборе завалов после трагедии в «Крокусе»

Награды вручил заместитель начальника управления Игорь Сорокин.

«События в „Крокусе“ - это большое горе. Но справиться с ним одними из первых помогли именно вы. Я хочу выразить вам огромную признательность от лица руководства учреждения», - сказал он.

В спасательной операции участвовали 15 сотрудников ПСЧ-334.

«От себя лично и от всего коллектива управления хочу выразить вам огромную благодарность за ваш профессионализм, который вы проявили в ликвидации серьезнейшей чрезвычайной ситуации», - отметил начальник Ступинского территориального управления «Мособлпожспас» Игорь Тимофеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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