Спасатель из Клина приютил найденного под капотом бездомного котенка

Клинские спасатели два раза с разницей в один день приезжали по вызову местной жительницы, под машину которой забирался маленький котенок. Один и тот же детеныш прятался под капотом в поисках тепла и защиты, но едва не погиб.

Михаил рассказал в соцсетях, что во второй раз котенок уже даже не мяукал от слабости и страха, его нашли наощупь и вытащили. У животного было обожжено ухо. Оказалось, что это - девочка примерно двух недель, у которой только-только открылись глаза.

Спасатель пожалел бездомыша и забрал его к себе домой, где уже живут три кота и три кошки. Михаил начал выкармливать котенка из бутылки и лечить. Пользователи социальных сетей горячо поддержали поступок мужчины и отметили, что трехцветная Пчелка обязательно принесет счастье.

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