Спасатель из Клина приютил найденного под капотом бездомного котенка
Работник «Мособлпожспаса» Михаил Цыганов забрал домой бездомного котенка, которого дважды находили под капотом машины. Нового члена семьи назвали Пчелкой.
Клинские спасатели два раза с разницей в один день приезжали по вызову местной жительницы, под машину которой забирался маленький котенок. Один и тот же детеныш прятался под капотом в поисках тепла и защиты, но едва не погиб.
Михаил рассказал в соцсетях, что во второй раз котенок уже даже не мяукал от слабости и страха, его нашли наощупь и вытащили. У животного было обожжено ухо. Оказалось, что это - девочка примерно двух недель, у которой только-только открылись глаза.
Спасатель пожалел бездомыша и забрал его к себе домой, где уже живут три кота и три кошки. Михаил начал выкармливать котенка из бутылки и лечить. Пользователи социальных сетей горячо поддержали поступок мужчины и отметили, что трехцветная Пчелка обязательно принесет счастье.
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