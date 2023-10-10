Спас людей по дороге в магазин. Росгвардеец помог жильцам взорвавшегося дома в Балашихе

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Прапорщик полиции отдела вневедомственной охраны Артем Зыбань 20 сентября находился в отпуске. С утра он пошел в магазин рядом с домом, но услышал звук взрыва и побежал посмотреть, что случилось.

Взрыв произошел по адресу улица Октябрьская, 10. Один подъезд дома был полностью разрушен. Из-под завалов раздавались крики людей. Оперативных служб на месте еще не было. Зыбань вошел в разрушенный подъезд, помогал открывать двери в квартиры и вытаскивать людей. Одну девушку нашли под завалами и передали медикам. К сожалению, спасти ее не удалось.

Всего в результате взрыва погибли семь человек. Двое из них - спасатели, которые пытались освободить людей из-под завалов. Во время спасательных работ сорвалась еще одна плита и упала на сотрудников МЧС. В этот момент Зыбань прослушивал развалины, пытаясь найти людей. По его словам, тогда он не задумывался, что тоже мог погибнуть.

«Людям надо помогать. Об этом никто не задумывается», - заявил росгвардеец.

Люди, подающие признаки жизни в завалах, были найдены в 11:30. Из разрушенного дома в ходе оперативных работ удалось спасти 32 человек , сообщил заместитель главы МЧС России Денисов.

Артема Зыбаня наградили почетной грамотой начальника главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майора Сонина.

«Также направят письмо на имя начальника МЧС России генерал-полковника внутренней службы Полетыкина. Я думаю будет награжден достойной наградой», - рассказал начальник Балашихинского отдела вневедомственной охраны, подполковник полиции Евгений Сысоев.