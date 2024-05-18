Спартакиаду для медработников ЦФО проведут в Красноармейске

По ее словам, идея провести спартакиаду принадлежит врачу-хирургу Анне Чиган.

«На наше предложение, поддержанное руководством ФМБА, откликнулось уже девять учреждений. Из Тверской области, Оболенска, Королева, Пересвета, из Электростали и Москвы», - рассказала Титкова.

Заявки на участие уже подали девять медицинский учреждений, а из-за большого количества желающих сроки регистрации на конкурс продлили до 22 мая.

Соревнования пройдут по нескольким дисциплинам. Среди них не только традиционные, такие как эстафета, но даже бег на ходулях. Для команды красноармейской медсанчасти уже шьют красные футболки и черные шорты с символикой ФМБА.

«Это моя мечта. Когда-то я работала в Томске. Там проводится ежегодная спартакиада медработников городских и областных лечебных учреждений. И этот праздник я хотела принести сюда, в Красноармейск», - рассказала инициатор проекта Анна Чиган.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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