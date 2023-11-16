Спартакиада в Павловском Посаде собрала 14 команд спасателей и пожарных
На пожарном манеже стадиона «Юность» в Павловском Посаде спасатели и пожарные «Мособлпожспаса» поучаствовали в спартакиаде. Они соревновались в шести видах спорта.
«И вот данная стрельба - это последний вид спартакиады. По итогам этих соревнований определиться уже победитель в общекомандном зачете по итогам всего сезона спортивного. То есть очень важный и ответственный момент», - сообщил начальник учебного центра ГКУ «Мособлпожспас» Александр Гаврилов.
На огневой рубеж вышли команды 14 территориальных управлений. Все участники - профессионалы, ежедневно спасающие людей. Стреляют из пневматики с расстояния 10 метров. Каждому выдали по пять пуль для чистовой стрельбы и три патрона для пристрелки.
«Наша специфика работы заключается в том, чтобы держать состав в полной физической подготовке, всегда готовыми прийти на помощь, тем людям, которые оказались в какой-то тяжёлой, скажем так, коварной жизненной ситуации. Это как пожары, ДТП, так и поиск пострадавших», - заявил замначальника ПСЧ № 254 Павлово-Посадского городского округа Алексей Слепцов.
По мишеням палит не только мужской состав. Участие приняла победительница прошлого года Мария Вежнина.
«В спорте постоянно по работе, в спорте по жизни. Стрельбой не так давно занимаюсь, так как здесь стали проводить соревнования», - рассказала спасатель первого класса ПСЧ № 305 Мария Вежнина.
Все участники показали неплохие результаты. За ходом соревнований следили профессиональные судьи. Первое место заняла команда Каширского территориального управления, второе - Ступинское, на третьем месте оказались спасатели из Щелкова.
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