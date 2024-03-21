Спартакиада в память о легендарной биатлонистке Анфисе Резцовой прошла в Химках

В спартакиаде приняли участие 10 команд, в каждой из которых было по четыре спортсмена. Участники соревновались на дистанции в два километра, победителей определили по самому быстрому времени прохождения трассы.

«С инициативой провести мероприятие вышли сами градообразующие предприятия нашего округа», - отметила главный эксперт управления физической культуры и спорта администрации городского округа Химки Елена Третьякова.

Победителями спартакиады стали сотрудники МЧС, которые заняли сразу первое и второе место. Бронзовые медали достались сотрудникам спорткомитета.

В этом году программу соревнований расширили до 14 видов спорта, включая лыжные гонки, теннис, футбол, плавание и многие другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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