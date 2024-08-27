27 августа 2024, 19:16

Спартакиада учащихся начнется в Лобне 1 сентября

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В Лобне в рамках круглого стола обсудили вопросы возобновления Спартакиады допризывной молодежи среди общеобразовательных учреждений. В мероприятии приняли участие учителя физической культуры и начальной военной подготовки всех школ муниципалитета, а также первый заместитель главы города Владимир Зиновьев.

Участники дискуссии сосредоточились на положении о Спартакиаде, предложив ряд изменений для повышения интереса и результативности соревнований. Основной целью Спартакиады является не только повышение уровня физического развития молодежи, но и проверка готовности школьников к трудовой деятельности и службе в армии.

Спартакиада стартует в Лобне 1 сентября 2024 года, и организаторы надеются, что она станет важным событием для учащихся, способствуя их физическому и моральному развитию.

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Лобня Школьники
27 августа 2024, 18:56
Пловцы из Истры победили в массовом международном заплыве
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Два спортсмена из Истры стали победителями соревнования X-WATERS World Championship в Рузе. В заплыве участвовали также пловцы из других стран и регионов России.

Федор Матвеев выиграл в абсолюте, проплыв самую большую дистанцию за час, а Ольга Капущова заняла первое место, преодолев 500 метров за 12 минут.

Каждый участник заплыва получил медаль и диплом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 20 спортивных объектов будут открыты в этом году.

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Чемпионат проходил на Рузском водохранилище впервые. На соревновании были разные дистанции: от 500 метров до 5 километров. Детские заплывы проходили на 50 и 200 метров, а эстафета состояла из двух этапов по километру.

Спортсмены Истра
27 августа 2024, 18:46
Педагоги из Воскресенска приняли участие в подмосковном съезде учителей
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Воскресенские педагоги приняли активное участие в съезде учителей «Траектория Взлета: 5 лет успеха», который прошел на базе областной гимназии имени Примакова. Делегацию из Воскресенска возглавил директор лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова Андрей Копцов.

На съезде подвели итоги работы образовательных учреждений Московской области, и лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова был отмечен среди школ с самым высоким числом победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, заняв достойное место в топ-30. По результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, лицей находится на четвертом месте среди школ области в рейтинге 2023-2024 учебного года.

В рамках мероприятия также была отмечена работа по развитию талантов обучающихся в городском округе Воскресенск. Заместителю директора Воскресенского научно-методического центра Михаилу Абрагимовичу была вручена почетная грамота министерства образования Московской области за достижения в этой сфере.

Съезд стал важной платформой для обмена опытом и обсуждения новых подходов в образовательном процессе, что способствует дальнейшему развитию педагогического сообщества региона.

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Учителя Воскресенск
27 августа 2024, 18:07
Костюмированный велопарад «На краешке лета» прошел в Белоозерском
Медиасток.рф
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В городе Белоозерский состоялся яркий и запоминающийся костюмированный велопарад «На краешке лета». Мероприятие собрало любителей активного образа жизни всех возрастов, которые с фантазией подошли к выбору своих костюмов.

Участники продемонстрировали уникальные образы, отражающие их креативность и индивидуальность.

Все, включая членов жюри, поддержали добрую традицию и прибыли на мероприятие на велосипедах, самокатах и даже роликах. Сотрудники местного Дома культуры «Гармония» оказали помощь участникам в украшении себя и своих средств передвижения, добавив еще больше красок и веселья в атмосферу праздника.

Самому старшему участнику велопарада исполнилось 70 лет, а самому младшему - всего один год и девять месяцев, что подчеркивает разнообразие участников и объединяет поколения в стремлении к здоровому образу жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Спортсмены Воскресенск
27 августа 2024, 18:07
Подмосковье стало победителем и призером кубка России по кольцевым гонкам
СМП РСКГ
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Спортсмены из Подмосковья успешно выступили на этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам на трассе «Игора Драйв», трижды финишировав первыми, четыре раза заняв второе место и четыре раза — третье. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

В первой гонке группы «SMP GT4» Алексей Несов из Королева, Андрей Солуковцев из Люберец и Светлана Горбунова из Клина заняли весь пьедестал почета. Во втором старте этой группы победил Алексей Несов. Андрей Солуковцев завершил третий заезд бронзой, что обеспечило ему третье место в итоговом зачете.

В зачетной группе «Спортпрототип CN (527 Shortcut)» Кирилл Киракозов из Мытищ стал вторым, а Алексей Хаиров из Балашихи - третьим. По итогам этапа Хаиров возглавил турнирную таблицу, а Киракозов стал третьим, сохранив свою позицию в Кубке России.

В группе «Туринг-лайт» Андрей Масленников из Королева занял второе место во втором старте, что помогло ему удержаться на второй позиции в чемпионате России. Отмечается, что следующий этап пройдет 14–15 сентября на трассе «Moscow Raceway» под Волоколамском.

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов , бассейнов и других объектов в 2024 году.

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Спортсмены Машины

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