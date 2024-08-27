Спартакиада учащихся начнется в Лобне 1 сентября
В Лобне в рамках круглого стола обсудили вопросы возобновления Спартакиады допризывной молодежи среди общеобразовательных учреждений. В мероприятии приняли участие учителя физической культуры и начальной военной подготовки всех школ муниципалитета, а также первый заместитель главы города Владимир Зиновьев.
Участники дискуссии сосредоточились на положении о Спартакиаде, предложив ряд изменений для повышения интереса и результативности соревнований. Основной целью Спартакиады является не только повышение уровня физического развития молодежи, но и проверка готовности школьников к трудовой деятельности и службе в армии.
Спартакиада стартует в Лобне 1 сентября 2024 года, и организаторы надеются, что она станет важным событием для учащихся, способствуя их физическому и моральному развитию.
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