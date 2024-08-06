06 августа 2024, 19:41

Спартакиада трудовых коллективов стартует в Красногорске 10 августа

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Трудовые коллективы городского округа Красногорск поборются на спартакиаде, которая начнется 10 августа. На соревнованиях выступят сотрудники администрации Красногорска, полицейские, приставы, налоговики и другие.

В спартакиаде трудовых коллективов, которая стартует 10 августа, примут участие команды: от администрации городского округа Красногорск, управления Министерства внутренних дел, Федеральной службы судебных приставов, налоговой, газовой компании, Московской областной энергосетевой компании, Красногорского завода имени Сергея Алексеевича Зверева, Машиностроительного завода «Бецема», производственного предприятия «Исток», Общественной палаты других.

Соревнования пройдут по направлениям: мини-футбол на стадионе «Зоркий» в 10:00, пляжный волейбол в спорткомплексе «Зенит» в 10:00, стритбол на баскетбольных площадках на территории бассейна «Зоркий» в 10:00, поднятие гири на стадионе «Зоркий» в 14:00, армреслинг на Стадионе «Зоркий» в 14:00, перетягивание каната на стадионе «Зоркий» в 14:00, спортивная эстафета на стадионе «Зоркий» в 14:00 и вышибалы на стадионе «Зоркий» в 14:00.

На спортивном мероприятии будут работать аттракционы для детей и лазертаг для взрослых.

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Красногорск Спортсмены Футбол
06 августа 2024, 19:58
Юные тяжелоатлеты из Подольска стали призерами всероссийского турнира в Москве
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На всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу», который прошел с 1 по 5 августа в Москве, юные спортсмены из Подольска завоевали золото, серебро и бронзу. Участниками соревнований стали более 500 человек.

Все три ступени пьедестала на арене «Салют Гераклион» заняли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» на завершившемся в Москве всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу».

Самый высокий результат среди 70 юношей 10-12 лет показал Валерий Блохин. Он сделал рывок на 55 килограмм и толчок на 75 килограмм, сумма двоеборья составила 130 килограмм. Юноша завоевал золото в весовой категории 61 килограмм.

Почетное второе место заняла Элеонора Поддубная в весовой категории 45 килограмм. Ее результат: рывок на 51 килограмм, толчок на 55 килограмм и сумма двоеборья составила 106 килограмм.

На третью ступень пьедестала поднялся Вадим Попов с результатом рывок 85 килограмм, толчок 106 килограмм и сумма двоеборья 191 килограмм. Вадима наградили бронзовой медалью в весовой категории 96 килограмм.

Подготовил ребят тренер-преподаватель Владислав Малыгин.

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Спортсмены Подольск
06 августа 2024, 19:55
Профсоюз восстановил право на допотпуск работнику подмосковной больницы
Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Первичная профсоюзная организация одной из подмосковных больниц помогла работнику восстановить право на дополнительный отпуск и повышенную оплату труда. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Первичная профсоюзная организация этого медучреждения провела проверку и подтвердила, что на рабочем месте работника по результатам СОУТ установлены вредные условия труда, и право на данный отпуск у него имеется. Кроме того, работнику должны платить повышенную заработную плату», - рассказала заведующая отделом правовой защиты Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Мочалова.

Она добавила, что требованию профсоюзной организации работодатель восстановил право на дополнительный отпуск и повышенную оплату труда.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Отпуск Работа
06 августа 2024, 19:35
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 6 августа составили 4 балла
Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс 28 июля. Во вторник вечером, 6 августа, пробки фиксируются на уровне четырех баллов.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Каширском, Варшавском, Минском, Волковском и Можайском шоссе.

В Минтрансе призвали водителей к предельной осторожности за рулем - соблюдать дистанцию и скоростной режим и не совершать опасных резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
06 августа 2024, 19:34
Надзорные органы Подмосковья провели более 380 проверок в июле
Пресс-служба Минчистоты МО
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Главное управление государственного строительного надзора Московской области провело 388 проверок в июле, что на восемь — больше аналогичного периода в прошлом году. Как отметили в ведомстве, возросшее число ревизий связано с увеличением числа нарушений.

При этом наибольшее количество проверок - в сфере строительного надзора - 270, еще 100 - в области лицензионного контроля многоквартирных, 8 - в сфере жилищного надзора.

«При этом по-прежнему в приоритете - профилактические мероприятия, их в Московской области проводят в 9,3 раза больше, чем проверок. Так, в июле 2024 года надзорными органами региона выдано 3 287 предостережений, проведено 334 профилактических визита», - отметили в ведомстве.

Наибольшее число профилактических мероприятий инспекторы провели в сфере лицензионного контроля многоквартирных домов - 1156, перевозке такси - 900 и жилищного надзора - 280.

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Работа Госуслуги

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