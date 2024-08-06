Спартакиада трудовых коллективов стартует в Красногорске 10 августа

В спартакиаде трудовых коллективов, которая стартует 10 августа, примут участие команды: от администрации городского округа Красногорск, управления Министерства внутренних дел, Федеральной службы судебных приставов, налоговой, газовой компании, Московской областной энергосетевой компании, Красногорского завода имени Сергея Алексеевича Зверева, Машиностроительного завода «Бецема», производственного предприятия «Исток», Общественной палаты других.

Соревнования пройдут по направлениям: мини-футбол на стадионе «Зоркий» в 10:00, пляжный волейбол в спорткомплексе «Зенит» в 10:00, стритбол на баскетбольных площадках на территории бассейна «Зоркий» в 10:00, поднятие гири на стадионе «Зоркий» в 14:00, армреслинг на Стадионе «Зоркий» в 14:00, перетягивание каната на стадионе «Зоркий» в 14:00, спортивная эстафета на стадионе «Зоркий» в 14:00 и вышибалы на стадионе «Зоркий» в 14:00.

На спортивном мероприятии будут работать аттракционы для детей и лазертаг для взрослых.

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