Спартакиада по стрельбе из лазерного пистолета прошла в Химках

Как рассказали в администрации округа, команды состояли из пяти человек. У каждого из участников было четыре попытки по пять выстрелов, на каждую серию отводили по 50 секунд.

«Этот вид спорта мы ввели в этом году. Для трудящихся предприятий округа спорт – норма жизни. Они хотят участвовать в таких разнообразных видах спорта, чему мы очень рады. Такое большое мероприятие мы решили посвятить всем бойцам СВО», – рассказала главный эксперт управления физической культуры и спорта Химок Елена Третьякова. Спартакиаду проводят регулярно на протяжении 15-ти лет. В этом году в программу включили соревнования по теннису, футболу, плаванию и другим дисциплинам. В этом году турниры будут проходить до конца апреля. В результате выберут лучшие команды.

«Наш город Химки – это по праву спортивный город. Недавно глава городского округа Химки отмечал, что в городе проходит очень много спортивных мероприятий. Мы всем депутатским корпусом поддерживаем все спортивные идеи и инициативы наших жителей», – отметил депутат Совета депутатов Химок Артур Каримов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».