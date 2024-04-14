14 апреля 2024, 16:52

Спартакиада по плаванию среди работников предприятий прошла в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках прошла спартакиада по плаванию для работников местных предприятий, учреждений и организаций. Мероприятие состоялось в просторном бассейне спорткомплекса «Родина».

В состязаниях приняли участие команды из Научно-производственного объединения имени Лавочкина и «Энергомаша», Управления физической культуры и спорта округа, Академии гражданской защиты МЧС России, Российской международной академии туризма и конструкторского бюро «Искра».

Спартакиаду открыл заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов, который подчеркнул значимость плавания как безопасного и полезного вида спорта для городских жителей.

Соревнования выявили лучших пловцов среди участников. В женской категории на дистанции 50 метров вольным стилем победу одержала Анастасия Симон из Российской международной академии туризма. Среди мужчин на ту же дистанцию первенство заняли представители Ууправления физической культуры и спорта Химок. Быстрее всех оказался Виталий Троицкий, следом по времени лучшие результаты у Никиты Прокофьева и Сергея Прокофьева.

Муниципальный депутат Николай Томашов подчеркнул, что спартакиада является частью обширной программы по развитию спорта в Химках, которую активно поддерживают глава города Дмитрий Волошин, администрация и совет депутатов.

Кроме плавания, в рамках спартакиады прошли еще два турнира: легкоатлетическая эстафета и соревнования по дартсу, где также были определены победители и призеры.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С первого апреля объект доступен для жителей.

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Спортсмены Химки
14 апреля 2024, 16:58
День открытых дверей прошел в центральной детской школе искусств в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В центральной детской школе искусств городского округа Химки прошел день открытых дверей, который собрал многочисленные семьи, желающие познакомиться с учебными программами и специальностями школы. Мероприятие предоставило уникальную возможность родителям и их детям узнать о разнообразии направлений дополнительного образования, доступных в одной из лучших школ искусств России.

«В нашей школе мы стараемся создать условия для полноценного развития каждого ребенка. Наши преподаватели - высококвалифицированные специалисты, которые любят свое дело и умеют находить подход к каждому ученику», - поделилась директор школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Центральная детская школа искусств Химок зарекомендовала себя как одно из ведущих учебных заведений в области искусства. В 2021 году, к 65-летию со дня основания, школа была признана лучшей в стране. Сегодня в учебной заведении обучается более 2,3 тысячи детей по различным направлениям - от хореографии и изобразительного искусства до музыки и современного искусства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Школы Химки
14 апреля 2024, 16:39
Премьера театральных постановок по пьесам Чехова прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В клубе «Активное долголетие» в Химках состоялась уникальная премьера театральных постановок, ожививших страницы произведений великого Антона Чехова. Театральный коллектив «Мечта» представил зрителям две пьесы: «Предложение» и «Юбилей».

Сопровождала спектакли живая музыка Чайковского, любимого композитора Чехова. Актеры-любители, составляющие труппу театра «Мечта», созданного при Совете пенсионеров, продемонстрировали не только мастерство и талант, но и глубокое понимание чеховской драматургии.

«Участники клуба создали непринужденную „чеховскую“ атмосферу во время своего выступления. При минимуме декораций и пространства куда сложнее заинтересовать зрителя, но актерам-долголетам это прекрасно удалось. Благодарю коллектив за доставленное удовольствие и положительные эмоции», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Предыдущий концерт коллектива, прошедший в январе текущего года, также понравился зрителям. В труппе театра «Мечта» новым актерам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Театры Актеры
14 апреля 2024, 15:04
Открытый кубок «АСК» по карате среди детей прошел в Пушкино
Ольга Шеметова
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Открытый кубок «АСК» по карате среди детей прошел в Доме культуры «Современник» поселка Лесные Поляны в Пушкино. Турнир организован спортивным клубом «Хидза», работающим на базе ДК.

Главный тренер спортивного клуба «Хидза» Ислам Рустамов отметил, что в состязаниях участвовало 15 команд и было разыграно 52 комплекта кубков, медалей и дипломов. Он также добавил, что на спортивной арене выступило около 250 ребят в возрасте до 17 лет из разных муниципалитетов Московской области, а также из столицы России и Ярославля.

«Спасибо огромное спортсменам, организатором и судьям за участие в этом масштабном мероприятии», - подчеркнул Ислам Рустамов.

Зрители активно поддерживали участников, а сами дети выкладывались на полную катушку, не жалея ни себя, ни соперников. Опытные спортсмены выступали в качестве судей.

«Я считаю, что этот непростой вид спорта помогает детям расти здоровыми и счастливым, а также учиться выдержке и самоорганизации», - отметила заведующая филиалом ЦДК «Строитель» ДК «Современник» Наталья Жевракова.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С 1 апреля объект доступен для жителей.

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Спортсмены Дети Пушкино
14 апреля 2024, 12:24
Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО провели в Шатуре
Мартыненко Михаил
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Благотворительный патриотический концерт «С гармонью для Победы» провели в Доме культуры им. Радченко в Шатуре. Вечер, наполненный патриотизмом и музыкой, был организован в поддержку бойцов СВО.

В ходе концерта посетители имели возможность внести пожертвования, чтобы помочь в закупке необходимых материалов и оборудования для военнослужащих. Для этого был установлен специальный ящик для сбора средств.

На сцене выступали артисты из Дома культуры «Петровское», представляя народные песни и танцы. Зрители активно поддерживали их аплодисментами и фиксировали выступления на видео.

Одна из зрительниц, Зинаида Горина, поделилась, что она пришла на концерт с подругами и особенно им понравились выступления танцевальных коллективов и исполнение казачьих песен. Она отметила, что они считают важным поддержать солдат финансово, так как это поможет получить то, что им действительно необходимо для победы. Она также добавила, что концерт прошел замечательно и было очень приятно насладиться выступлениями.

Кроме того, фольклорно-этнографический ансамбль старинной казачьей песни «Донские распевы» организует подобные концерты «С гармонией для Победы!» и в других регионах России. Следующее мероприятие в Шатуре запланировано на июнь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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Военные Концерты Песни Музыка Шатура

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