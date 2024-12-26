26 декабря 2024, 19:12

Спартакиада допризывной молодежи города стартовала в Лобне

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В школе № 3 городского округа Лобня состоялось торжественное открытие 38-й Спартакиады допризывной молодежи общеобразовательных учреждений города. Участники мероприятия сдают нормативы по гимнастическому троеборью.

Молодые люди на спартакиаде показали свою силу, выносливость и ловкость. Участники выполняли подтягивания на перекладине, подъем переворотом в упор и отжимания от брусьев.

Уже в феврале стартует следующий этап - военно-прикладное троеборье. А к маю организуют финальное легкоатлетическое троеборье и торжественное награждение по итогам спартакиады.

Победители и призеры получат фирменные медали и переходящий кубок. Его хранит команда-победитель до следующих состязаний.

Как рассказали организаторы спартакиады, соревнования - это не просто проверка физической подготовки, это один из важных шагов на пути к становлению настоящих защитников Родины.

Лобня Молодежь
26 декабря 2024, 19:04
Даты ледовых шоу с известными фигуристами опубликовали в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области
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Жителей и гостей Московской области приглашают на ледовые шоу с известными фигуристами. Постановки представят олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Илья Авербух.

С 1 по 12 января пройдет 15 ледовых представлений. Команда Татьяны Навки покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар», в котором представит небольшие истории о дружеской компании вокруг новогоднего самовара. Зрители увидят Аделину Сотникову, Максима Ковтуна, Александру Степанову и Ивана Букина.

Илья Авербух представит спектакль «Чемпионы» с участием финалистов телепроекта «Народный ледниковый».

Вход на все спектакли свободный. Ознакомиться с расписанием ледовых шоу можно на сайте welcome.mosreg.ru.

Лобня Молодежь
26 декабря 2024, 19:03
Дети с ОВЗ из Лобни выиграли всероссийский турнир по мини-футболу
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В Подмосковном Центре социальной геронтологии «Чайковский» состоялся всероссийский епархиальный турнир по мини-футболу среди людей с инвалидностью. Лучшей нападающей признали Алену Ефремову из Лобни.

В городском округе Лобня действует спортивная программа «Мини-футбол с особенными детьми». Команда из Лобни заняла первое место на всероссийском турнире в категории - ИН-2 синдром Дауна младшая группа. В составе команды: вратарь Леонид Кондрашов, Алена Ефремова, Родион Карпов, Степан Соколов. Готовил ребят к состязаниям тренер Андрей Бондаренко.

По итогам соревнований лучшей нападающей стала Алена Ефремова. Девушка хорошо защищала ворота, нападала и забивала голы.

Тренер Андрей Бондаренко планирует усилить тренировки и закрепить у ребят навыки игры в футбол.

«Огромное спасибо за такую поездку. За эти замечательные, новые эмоции. За радость детей! Очень понравилось поездка», - поблагодарила педагога семья Соколовых.

Спортсмены Дети Лобня Инвалиды
26 декабря 2024, 18:52
Выставка живописи на тему русского Севера продлится в Лобне до 19 января
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В Художественной галерее городского округа Лобня стартовала выставка живописи «На земле святой и древней». В экспозиции представили 80 работ, посвященных красотам русского Севера.

Автор работ, живописец Николай Желтушко, известен такими произведениями, как «День Победы», «Смолокуры» и «Босиком по земле». Одним из ярких элементов его работ, по мнению посетителей, стало северное небо. Оно завораживает зрителя своими сложными краскам и глубиной.

Экспозицию можно посмотреть до 19 января в Художественной галерее имени Владимира Коробкова городского округа Лобня. Она расположена адресу: улица Ленина, дом № 16.

Напомним, галерею в Лобне открыли 29 октября 2004 года. Ее основал заслуженный художник Российской Федерации, автор геральдических символов города Владимир Коробков. В 2021 году галерее присвоили его имя.

Выставки Лобня Картины Художники
26 декабря 2024, 18:45
Минобразования Подмосковья: 24 тыс школьников выступят на всероссийской олимпиаде
Министерство образования МО
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Региональный этап всероссийской олимпиады школьников пройдет с 11 января по 28 февраля 2025 года на 145 площадках. В нем примут участие 24,5 тысячи школьников. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В гимназии имени Примакова состоялось установочное совещание для руководителей и сотрудников площадок ВсОШ. На встрече подвели итоги школьного и муниципального этапов, а также обсудили предстоящий региональный этап в Московской области.

В 2024 году зафиксировали рост интереса к олимпиадному движению. Так, в школьном этапе приняли участие 2,2 миллиона человек, что на 30% больше, чем в прошлом году, а в муниципальном этапе свои знания продемонстрировали свыше 360 тысяч школьников, что также показывает прирост в 10%.

Школьники

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