Спад весеннего половодья зафиксировали на реке Кунье в Подмосковье

Специалисты гидростанции сообщают, что с 4 по 8 апреля суммарный приток воды в нижнее водохранилище уменьшился почти в шесть раз - с 27,17 м3/с до 4,72 м3/с. В период половодья обычно среднегодовой показатель составляет 18-22 м3/с.

В этом году в Московской области наблюдается обильное половодье, вызванное быстрым потеплением на прошлой неделе и интенсивным таянием снега. Это привело к резкому подъему уровня воды в реках.

С начала половодно-паводкового периода Загорская ГАЭС продолжает работать в штатном режиме. Из-за конструктивных особенностей гидроузла станция не регулирует сток реки Куньи, на которой находится нижнее водохранилище. Другими словами, количество воды, поступающее в водохранилище, соответствует количеству, которое проходит через водосбросные сооружения.

«Несмотря на то что основная волна весеннего половодья прошла, расслабляться рано», - отмечает главный инженер Загорской ГАЭС Владимир Крымов.

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