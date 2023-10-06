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Вклад в будущее По мнению губернатора, создание таких образовательных кластеров дает возможность всесторонне развивать учеников и отрабатывать практические навыки под руководством профессионалов своего дела. Ежегодно в лабораториях учреждения будут заниматься 10 тысяч детей со всей страны.

«Это все для вас - одаренных ребят, которые умеют учиться, которые прославляют нашу страну уже в юном возрасте на олимпиадах, на соревнованиях. Нам это очень важно. Каждый здесь присутствующий знает, что технологии в современном мире и вообще для человечества со дня его зарождения, всегда имели определяющее значение», - сказал Воробьев.

Условия для будущих ученых За последние 10 лет образовательный кластер вырос в три раза. Сейчас в нем учатся свыше тысячи ребят из 45 регионов России. За пять лет лицей выпустил 225 победителей и призеров всероссийской олимпиады, в этом году ее лауреатами стали 87 человек, многие из которых - сразу по нескольким дисциплинам.

«Здесь созданы все условия для того, чтобы заниматься и наукой, и внедрением. Фундаментальная, теоретическая и практическая наука здесь соединены. Сегодня мы смотрели еще то, как сделать еще больше практического участия ребят в тех или иных экспериментах. Я очень надеюсь, что этот полигон для технологий будет всегда полон новых идей», - отметил губернатор.

Он также поблагодарил президента за поддержку смелого проекта и строителей, сумевших запустить его раньше срока. В новом технопарке студенты смогут проводить исследования совместно со студентами, аспирантами и специалистами ведущих компаний.

«Мой жизненный ориентир - это созвездие учителей. Поэтому хочу поздравить всех педагогов - творческих, креативных, настойчивых, которые вселяют веру в каждого ребенка, вы молодцы. Мы искренне благодарны членам попечительского совета, его председателю Андрею Воробьеву, потому что такое чудо, как здесь - единственное сегодня в Российской Федерации», - отметила директор Физтех-лицея имени Капицы Марина Машкова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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