31 мая 2024, 14:25

Созданный в Подмосковье прибор для съемки Земли отправили на МКС

МФТИ
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Гиперспектрометр съемки земной поверхности и мониторинга катастроф, разработанный учеными МФТИ, отправился на орбиту. Пуск ракеты «Союз» с транспортным грузовым космическим кораблем состоялся 30 мая в 12:43 по московскому времени.

Над созданием прибора трудились сотрудники Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ и НПО «Лептон». Главная задача аппарата - наблюдать за Землей из космоса и детально снимать объекты в видимом и инфракрасном диапазонах. Гиперспектрометр планируется использовать для решения задач экологии, сельского, лесного и водного хозяйств. Он же поможет мониторить очаги чрезвычайных ситуаций.

Руководитель проекта Александр Кузьмичев отметил, что прибор сможет оценивать содержание влаги на сельскохозяйственных территориях. Вычисление сухих зон важно для сохранения урожая и поможет аграриям своевременно реагировать на угрозы.

Гиперспектрометр способен снимать объекты, находящиеся на расстоянии до 500 километров. Инженеры МФТИ предусмотрели возможность онлайн-обработки снимков непосредственно на борту МКС.

«В 2023 году мы провели обучение космонавтов - именно они будут управлять аппаратурой на орбите. Им выдадут полетное задание, в котором будут указаны диапазоны и углы по настройке прибора на Земле, которые космонавт просто задаст в программе», - рассказал заведующий кафедрой систем, устройств и методов геокосмической физики Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Андрей Григорьев.

Спецкурс по работе с аппаратом прошли космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Николай Горбунов. Первые включения аппаратуры планируется провести в конце июня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

МКС Космонавты Долгопрудный Технологии
31 мая 2024, 14:36
Тендер на строительство школы объявили в Раменском
Медиаархив Московской области
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Школу на 1100 мест построят в Раменском к 2026 году. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимые документы и построит здание на территории жилого комплекса \"Новые Островцы\". Там обустроят блоки начальной и старшей школ а 400 и 700 учащихся соответственно.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Раменское
31 мая 2024, 14:09
Турнир по футболу среди детских команд «Кубок Флагов» пройдет в Химках 1 июня
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Открытый турнир по футболу среди детских команд «Кубок Флагов», пройдет в Химках 1 июня. В соревнованиях примут участие более 300 футболистов от 11 до 13 лет.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, команды химкинских школьников сыграют с юными футболистами местных диаспор мусульман Татарстана, Таджикистана, а также Белоруссии и ЛНР.

Главная цель спортивного мероприятия - ​ популяризация футбола, а также укрепление международных отношений и сотрудничества.

Турнир пройдет в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Химки Футбол
31 мая 2024, 14:06
Более 500 фирменных значков выпустили в «Мострансавто» ко Дню защиты детей
Пресс-служба Мострансавто
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В Международный день защиты детей «Мострансавто» подарит юным пассажирам значки в виде автобусов, логотипа компании и валидатора. Сувенир можно получить 1 июня на некоторых автовокзалах и автостанциях предприятия.

Раздавать подарки будут в разных городах Московской области. Перевозчик приготовил более 500 брендированных значков. Их отдадут школьникам и пассажирам с детьми. Значки можно закрепить на одежде или рюкзаке.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что «Мострансавто» регулярно проводит акции и дарит пассажирам приятные сувениры. Ранее компания организовала раздачу бутылок воды на автовокзалах, автостанциях и остановках с высоким пассажиропотоком.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Автобусы
31 мая 2024, 14:01
Благоустройство началось вблизи стадиона «Старт» в Ногинске
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Территорию стадиона «Старт» в Ногинске облагородят к осени. Строители уже приступили к обустройству и выравниванию поля.

После реконструкции в здании появятся спортивные и тренажерные залы. Футбольное поле с искусственным покрытием будет оборудовано системой подогрева, а по периметру разместят беговые дорожки для легкоатлетов.

Кроме того, на стадионе установят универсальную спортивную площадку и воркаут-площадку с уличными тренажерами. Здесь же будет крытая хоккейная коробка, что позволит заливать лед уже при 5 градусах и увеличить продолжительность спортивного сезона.

Сдать объект в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года. Реконструкция стадиона проводится по государственной программе «Спорт Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сейчас на объекте трудятся 45 квалифицированных работников, также привлекли шесть спецмашин. По проекту сделали отсыпку, бетонирование, установку бортов и ливневок. Внутренние и фасадные работы в самом здании уже завершены.

Благоустройство Строительство Богородский

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