Созданную прихожанами мозаику установили в храме Дубны

Образ собрали в технике мозаики в мастерской Михаила Полякова. Над иконой работали полгода. Ее высота - три метра, а размер фрагментов для ликов - миллиметр.

Она сделана по подобию напечатанной иконы, которая ранее висела в храме. Сейчас же образ изготовлен в каноничном стиле и в традиционных материалах.

«Она будет на возвышении, и ее будет видно с любой точки храма. Прихожане оценили это и поблагодарили, тем более это труд целой мастерской», - отметил клирик храма Похвалы Пресвятой Богородицы Аркадий Терехин.

Мозаику успешно установили на этой неделе. Это уже вторая работа, которую художник-мозаичист Михаил Поляков делает для храмов Дубны.

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