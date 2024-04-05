Союзы женщин России и Белоруссии подписали Соглашение в Красногорске

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По словам председателя подмосковного отделения Союза женщин России Екатерины Богдасаровой, во времена непростых вызовов важно действовать вместе - делиться опытом, нужными контактами, вместе запускать проекты, вместе созидать.

Как рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области, Россия и Белоруссия сотрудничают в различных сферах, от фармацевтики до космоса, и теперь к международной дружбе присоединились общественные объединения - российский и белорусский Союзы женщин.

Подмосковный филиал Союза женщин России включает в себя 40 отделений, более пяти тысяч участников. Наставники делятся своим опытом успешного бизнеса с новым поколением предпринимателей.

В завершение встречи участницы подписали Соглашение о сотрудничестве между объединенной организацией открытого акционерного общества «Белагропромбанк», общественного объединения «Белорусский союз женщин» и Московского областного регионального отделения «Союза женщин России».

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