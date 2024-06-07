«Союзмультфильм» разработает уникальный дизайн для детской больницы в Красногорске

Каждый год по ОМС лечение смогут получать около 15 тысяч юных пациентов не только из Подмосковья, но и из других регионов.

«Долгожданный и очень важный президентский проект - в Детском клиническом центре имени Рошаля смогут получать лечение ребята со всей нашей страны. Очень важно, чтобы все они чувствовали себя комфортно», - сказал Андрей Воробьев.

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отметила, что для ребенка любимый мультгерой - своего рода лучший друг, с которым он растет и учится новому.

«Всегда с готовностью принимаем участие в больших социальных проектах, особенно когда они связаны с детьми, поэтому мы сразу откликнулись на предложение правительства Московской области. Будем очень рады, если любимые персонажи смогут поддержать ребят», - поделилась она.

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Это будет флагманский для Подмосковья медицинский комплекс, в котором смогут лечить в том числе детей со всей страны. На крыше построят вертолетную площадку для экстренных случаев.

Стены украсят персонажами мультсериалов «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Оранжевая корова», «Умка». В больнице будут оказывать помощь сразу по 28 профилям.