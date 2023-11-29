29 ноября 2023, 18:00

Союз женщин России организовал конференцию по развитию гастроиндустрии в Домодедове

Анастасия Сараева
Читайте нас в: Google Новости

Конференцию по развитию гастроиндустрии состоялась в Домодедове. Мероприятие организовал Союз женщин России.

На конференции выступили более 10 спикеров. Это управляющих и администраторы ресторанов и кафе, предприниматели, организаторы кейтеринга, директоры пищевых производств и другие.

«Сегодня на конференции я рассказал участникам о подготовке кадров студентов колледжа „Московия“. Колледж имеет большой производственный потенциал, современное оборудование, на котором обучаем будущих поваров, кондитеров», - рассказал преподаватель ссуза Владимир Давыдов.

Также на мероприятии побывала владелица интернет-магазина ILBakery Ирина Лямина.

«Мероприятие такого уровня проходит в нашем округе впервые. Получилось ярко, информативно и очень полезно», - сообщила руководитель местного отделения Союза женщин России Юлия Шпакова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Город Домодедово
29 ноября 2023, 18:53
Пробки на дорогах Подмосковья составили семь баллов вечером 29 ноября
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Загруженность дорог Подмосковья оценили в семь баллов вечером 29 ноября. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Дмитровском, Волоколамском и Каширском шоссе.

Движение также затруднено на Носовихинском, Новорязанском, Пятницком, Минском, Борисовском, Щелковском и Ярославском шоссе. Пробки наблюдаются на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
29 ноября 2023, 18:49
Старшеклассники Подмосковья приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на ВДНХ
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Школьники Московской области приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на выставке-форуме «Россия» в павильоне № 57 на ВДНХ. Это стало возможным, благодаря акции «Сдаем ЕГЭ».

На презентации руководитель Рособрнадзора Антон Музаев презентовал стенд, а также подвел итоги первого месяца акции и рассказал о ЕГЭ и ВПР. После этого ученики и их родители смогли задать все интересующие вопросы.

«Старшеклассники могут принять участие в акции „Сдаем ЕГЭ“ в пункте проведения экзаменов, который проходит в павильоне № 57 на ВДНХ. Также для учащихся 6-8 классов и студентов СПО есть возможность написать пробную ВПР», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ребята могут проверить свои знания по истории, биологии, географии и обществознанию, а студенты - оценить метапредметные результаты обучения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Выставка-форум «Россия»
29 ноября 2023, 18:34
Преступность в Зарайске снизилась на 54% за 5 лет
Министерство благоустройство Московской области
Читайте нас в: Google Новости
За пять лет преступность в Зарайске снизилась на 54%. Во многом этих показателей удалось достичь за счет благоустройства округа. Например, в 2018 году на улицах Зарайска совершили 76 преступлений, а в 2023 — 35.

В 2019 году в округе приступили к благоустройству Красноармейской улицы и площади Революции. Проекты победили во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах.

«В центре Зарайска произошли качественные изменения. Здесь проведено масштабное благоустройство - облагорожена пешеходная улица, расширены тротуары, добавлены дополнительные места отдыха, детские площадки, благоустроена территория вокруг водонапорной башни и историческая торговая площадь», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Преобразилась и набережная реки Осетр. Проект предполагал сохранение естественного ландшафта и растительности. Там также обустроили пляжную зону с необходимой инфраструктурой.

В 2023 году благоустройство затронуло площадь перед Зарайским Кремлем. Ее замостят гранитной брусчаткой, в сквере перед главным входом в Кремль пешеходные дорожки выполнят из гранитного отсева. Важно, что для обеспечения безопасности на всей территории установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Зарайск
29 ноября 2023, 18:03
Подмосковье и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития
Фото Минэкологии МО.
Читайте нас в: Google Новости
Правительство Московской области и Сбербанк договорились о партнерстве в сфере экологического, социального и корпоративного управления. Соглашение подписали вице-губернатор Московской области Игорь Тресков и председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

«В 2022 году Московская область стала одним из лидеров рейтинга устойчивого развития субъектов Российской Федерации. Для нас устойчивое развитие - это путь, по которому должен следовать каждый орган исполнительной власти Московской области и муниципалитет для обеспечения принципиально нового лучшего качества жизни», - сообщил Тресков.

Соглашение предусматривает ряд ключевых направлений сотрудничества в таких направлениях, как: природопользование, экологическая безопасность, поддержка экопроектов, а также обмен лучшими практиками по образовательным и отраслевым программам в области ESG. В 2024 году в список также войдут электротранспорт и экологичные источники генерации энергии.

«Смысл концепции устойчивого развития - в сохранении планеты и ее ресурсов для будущих поколений. Сбер вкладывается в это разными способами: экологическими и социальными акциями, волонтерством и донорством, а также ответственным финансированием», - отметил Титов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки. По его словам, в селах Московской области ощутимо не хватает работников в сфере сельского хозяйства, в том числе механизаторов и селекционеров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сбербанк Экология

Новости по теме