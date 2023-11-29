Союз женщин России организовал конференцию по развитию гастроиндустрии в Домодедове

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На конференции выступили более 10 спикеров. Это управляющих и администраторы ресторанов и кафе, предприниматели, организаторы кейтеринга, директоры пищевых производств и другие.

«Сегодня на конференции я рассказал участникам о подготовке кадров студентов колледжа „Московия“. Колледж имеет большой производственный потенциал, современное оборудование, на котором обучаем будущих поваров, кондитеров», - рассказал преподаватель ссуза Владимир Давыдов.

Также на мероприятии побывала владелица интернет-магазина ILBakery Ирина Лямина.

«Мероприятие такого уровня проходит в нашем округе впервые. Получилось ярко, информативно и очень полезно», - сообщила руководитель местного отделения Союза женщин России Юлия Шпакова.

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