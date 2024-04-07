Современные модели сельхозтехники представали на выставке «Зарайская нива»

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, в этом году отечественное тракторостроение отмечает свое столетие. На выставке «Зарайская нива» подмосковные производители продемонстрировали свои модели.

«Всего сегодня было представлено порядка десяти производителей сельскохозяйственной техники, среди них всем известный „Кировец“. Эта модель отвечает последним передовым технологиям», - рассказал Мурашов.

К предстоящей посевной регион уже закупил 14 тракторов, два зерноуборочных комбайна, два кормоуборочных комбайна, 39 единиц прочей техники и оборудования, в том числе культиваторов, сеялок и плугов.

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