28 июля 2024, 15:23

Современную систему освещения установят на Правобережной улице в Зарайске

Министерство благоустройства Московской области
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Систему наружного освещения в рамках программы «Светлый город» установят на Правобережной улице в Зарайске. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Как пояснили в ведомстве, на улично-дорожной сети установят 13 светильников и 17 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 590 метров.

В этом году в регионе установят около 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения, проведут более 306 километров линий наружного освещения. Всего - на 158 объектах улично-дорожной сети, 22 общественных территориях и 36 дворах.

За время работы проекта, с 2017 года, в регионе уже установили современные системы освещения в 96 скверах. Всего 169 зданий и сооружений получили архитектурно-художественную подсветку. В 834 дворах появились новые светильники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Зарайск
28 июля 2024, 15:59
Еще 4 медали выиграли подмосковные лыжероллеры на чемпионате России
СШОР "Истина"
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Подмосковные спортсмены выиграли еще четыре медали на чемпионате России по лыжероллерам. Сейчас в копилке региональной сборной уже три золотые, две серебряные и одна бронзовая награды.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, чемпионкой России стала Виктория Лукашова в дисциплинах «суперспринт на 200 метров» и «масс-старт на 20 километров». Серебряными призерами соревнований в этой же дисциплине стали Екатерина Попова и Дмитрий Воронин.

Чемпионат России по лыжероллерам, который организовали по проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», проходит в Рыбинске с 23 по 28 июля.

Более 200 спортсменов из 35 регионов России состязаются в гонке преследования, спринте, эстафетах и масс-старте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Награды
28 июля 2024, 15:21
Новые светильники установят на Коттеджном проезде в Бронницах
Министерство благоустройства Московской области
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Новую систему наружного освещения на Коттеджном проезде установят в Бронницах. На улицах появятся опоры с мощными светильниками.

Как пояснили в Министерстве благоустройства Московской области, протяженность системы наружного освещения составит 620 метров. Планируется установить 21 опору со светильниками.

«В рамках инициированного губернатором проекта «Светлый город» мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. Нам необходимо осветить порядка 2,9 тысяч километров дорог, улиц и других общественных территорий», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году в регионе планируется установить около 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения, провести более 306 километров линий наружного освещения. В планах установить новые системы на 158 объектах улично-дорожной сети, 22 общественных территориях и в 36 дворах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Бронницы
28 июля 2024, 13:20
Моряки и военные возложили цветы к бюсту Горшкова в День ВМФ в Коломне
Unsplash
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Сегодня в Коломне проходит День Военно-Морского флота. Открытие празднования прошло у бюста Героя Советского Союза Сергея Горшкова. Моряки и военные отдали честь выдающемуся военноначальнику и возложили цветы.

Ветераны Военно-Морского флота, представители предприятий округа, воины Коломенского гарнизона и общественники приняли участие в торжественном возложении цветов к бюсту адмирала флота, Героя Советского Союза Сергея Горшкова.

«Человек, который сделал советский флот великим, - наш легендарный земляк, дважды Герой Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков всегда будет являться ярким примером для подражания! В сквере, который носит его имя, мы сегодня встречаем День Военно-Морского флота. Этот прославленный военачальник участвовал во многих морских сражениях Великой Отечественной войны, почти 30 лет командовал Военно-Морским флотом СССР. Он всегда прославлял и искренне любил Коломну», - сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Адмирал Сергей Горшков - основатель российского современного Военно-Морского флота. Его идеи и принципы лежат в основе развития ВМФ. Практики успешно применяются по сей день. Моряки и военные почтили память и выразили благодарность Сергею Георгиевичу за мощь и обороноспособность страны на море.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна
28 июля 2024, 12:56
Третий и первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье с 28 по 30 июля
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Третий класс пожарной опасности ожидается на большей части территории Подмосковья в субботу, 28 июля. А 29 и 30 июля он понизится до первого. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

Первый класс пожарной опасности ожидается на большей территории Московской области в предстоящие воскресенье и понедельник, однако по-прежнему повышенный класс установится в Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах - второй класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинскои лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - третий.

В понедельник, 30 июля, второй класс пожарной опасности ожидается в Орехово-Зуевском лесничестве, в Егорьевском, Луховицком, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - третий.

В комитете напомнили, при обнаружении лесного пожара следует немедленно позвонить на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Правила

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