Современную игровую площадку установят в микрорайоне Сходня в Химках

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Благоустройство двора провели по просьбам жителей. Работы будут завершены в течение недели.

«Провели встречу собственников жилья в домах № 29 и № 31 на улице Мичурина в Сходне. Здесь уже выполнили основную часть работ. Финальный этап - это озеленение территории», - поделился муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Напомним, что в Химках уже построили десять детских игровых площадок. Всего до конца сезона планируют возвести еще 22 комплекса. Также специалисты приводят в порядок придомовые территории по всему округу: ремонтируют освещение, обновляют дорожное покрытие, устанавливают лавочки и урны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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