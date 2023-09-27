Совместное обучение сотрудников чрезвычайных ведомств прошло в Подмосковье

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Главное управление МЧС Росси по Московской области совместно с Щелковским пожарно-спасательным гарнизоном провело тренировочное пожарно-тактическое учение. Руководящий состав отработал навыки командования для проведения боевых действий по тушению пожара на примере складского здания. Специалисты обменялись опытом реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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