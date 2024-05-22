22 мая 2024, 12:22

«Совиный фест» с ярмаркой и мастер-классами пройдет в Талдоме

Журавлиная родина
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Фестиваль сов пройдет на территории заказника «Журавлиная роща» в Талдоме 25 мая. Участники узнают много интересного об этих птицах, побывают на тематической ярмарке и увидят настоящее совиное гнездо с птенцами.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что целью «Совиного феста» является сохранение сов и мест их обитания.

Для гостей подготовили экскурсии в сопровождении орнитологов, где можно будет увидеть совиное гнездо с птенцами и послушать лекции об этих птицах. Посетители узнают подробности жизни в дикой природе и особенности ухода в домашних условиях. На мероприятии будет работать ярмарка товаров на совиную тему, состоятся творческие мастер-классы, фотовыставка, показы кино и мультфильмов, концертная программа и многое другое.

Начало в 11:30, вход свободный по предварительной записи. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья.

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Природа Туризм Птицы Фестивали Талдом
22 мая 2024, 12:28
Интеллектуальный турнир среди ординаторов прошел в МОНИКИ
МОНИКИ им. Владимирского
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Второй кубок факультета имени Гааза прошел в МОНИКИ. Это ежегодный турнир, на котором команды врачей и ординаторов соревнуются в знаниях по медицине.

В этом году участниками мероприятия стали несколько команд от разных кафедр, а победили представители кафедры анестезиологии и реанимации.

«В прошлом году зародилась новая традиция - ежегодно проводить Кубок факультета МОНИКИ имени доктора Гааза, где наши ординаторы, объединившись в команды, могут показать свои знания, интересно и весело посоревноваться друг с другом в знании различных медицинских вопросов», - отметила декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ имени Владимирского Татьяна Чернявская.

Она подчеркнула, что в рамках турнира сотрудники института могут тестировать новые технологии обучения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Медицина
22 мая 2024, 12:27
Неонатальный скрининг провели для 22 тысяч детей в Подмосковье с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Все новорожденные в Подмосковье проходят неонатальный скрининг. Он позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. С начала года обследование прошли более 22,5 тысячи детей.

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, новорожденных проверяют на 36 генетических заболеваний. Исследование проводят путем забора крови из пятки.

«Благодаря скринингу, специалисты могут своевременно выявить детей из группы риска, начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего с начала года обследованы более 22,5 тысячи детей», - сказал он.

Неонатальный скрининг помог выявить 41 случай генетических заболеваний у детей с начала года.

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Дети Здравоохранение Врачи
22 мая 2024, 12:07
Фестиваль современной поэзии «Русский слог» пройдет в Подмосковье
Unsplash
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Фестиваль современной поэзии «Русский слог» пройдет в десяти округах Подмосковья с 6 по 8 июня. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Участниками фестиваля станут поэты от 18 до 45 лет. Ежедневные мероприятия будут проходить в трех разных формах: творческие лаборатории, публичные чтения и уличные чтения.

Оценивать мастерство участников будет экспертное жюри, в состав которого войдут известные писатели, поэты, литературные критики, публицисты и другие. Профессионалы поделятся своим опытом с начинающими поэтами, а также дадут ценные наставления.

В этом году площадки фестиваля будут располагаться в Егорьевске, Коломне, Королеве, Красногорске, Ленинском округе, Орехово-Зуеве, Раменском, Сергиевом Посаде и Ступине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Фестивали Писатели
22 мая 2024, 12:03
Ветеран Сергей Бугров из Солнечногорска отпраздновал 101-летие
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Участнику Великой Отечественной войны и почетному гражданину городского округа Солнечногорск Сергею Бугрову исполнился 101 год. Ветерану передали поздравления от главы округа и подарки.

В июле 1941-го Сергей Иванович 18-летним юношей был зачислен пулеметчиком в 8-ую Краснопресненскую дивизию народного ополчения, которая приняла первый бой под Ельней. После войны Бугров работал в Солнечногорске. Его общий трудовой стаж составляет 58 лет. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», «Ветеран труда».

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова и заместитель начальника Управления территориальной политики и общественных связей Евгения Атаева поздравили ветерана от имени руководителя муниципалитета Константина Михалькова.

«Искренне восхищаюсь подвигами и мужеством героев Великой Отечественной войны. Мы искренне благодарны вам за весь ваш вклад в развитие родного округа и патриотическое воспитание молодежи. Желаю хорошего самочувствия, душевных сил, бодрости и еще множество счастливых дней!» - отметила Маннапова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда Людмилу Ермолову с 85-летием.

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Солнечногорск Ветераны Великая Отечественная война

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