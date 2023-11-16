Советники директоров по воспитанию в Подмосковье представили инновационные подходы к развитию детей

Советники отвечают за создание единой воспитательной среды в школах за счет открытого диалога с обучающимися и родителями. Это преимущественно молодые специалисты, благодаря которым воспитание становится эффективнее.

«За два года деятельность советников директоров по воспитанию показала хорошую динамику в положительном развитии воспитательной среды в школах и её влияние на обучающихся. С 1 сентября 2023 года должность советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями появилась и в 51 учреждении СПО Московской области», - отметил руководитель регионального ресурсного центра «Навигаторы детства» Подмосковья Святослав Громов.

Конкурс на должность советника директора по воспитанию впервые стартовал в 2021 году. Тогда в нем приняли участие более шести тысяч человек из десяти пилотных проектов. В этом году в конкурсе уже участвовала вся страна, а участниками стали более 30 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

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