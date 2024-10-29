Совет молодых ученых и специалистов создали в Балашихе

В форуме участвовали представители предприятия «Криогенмаш», сотрудники администрации города, студенты различных вузов и ученики школа № 12 и № 30. Они обсудили цели и задачи совета, возможности, которые появятся у его членов, мероприятия на текущий год.

Директор по персоналу и организационному развитию «Криогенмаша» Наталья Третьякова рассказала, что в сообщество войдут сотрудники компании, студенты профильных вузов и школьники, которые планируют связать свою научную работу с предприятием.

«Ученые и инженеры очень нужны и нам, и нашей стране, поэтому будем развивать этот совет и создавать комфортные условия труда», - подчеркнула Наталья Третьякова.

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