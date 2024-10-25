Совет депутатов в Пушкино провел совещание по тарифам ЖКУ

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Депутаты обсудили меры социальной поддержки для сотрудников управления министерства внутренних дел России «Пушкинское», имущественные и земельные вопросы. Также рассмотрели состав постоянных комиссий совета.

Сразу после основного заседания началось другое, внеочередное совещание. Оно было посвящено установлению предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги.

Глава городского округа Максим Красноцветов объяснил, что у получающих тепло от котельных предприятия «Газпром теплоэнерго Московской области» абонентов с 2025 года возможно отклонение на 0,3% индекса роста совокупного размера платы за коммунальные услуги от установленного по региону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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