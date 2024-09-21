Совет депутатов утвердил новые правила благоустройства в Чехове

Также депутаты внесли изменения в решение о бюджете городского округа Чехов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Эти корректировки направлены на уточнение и оптимизацию бюджетных показателей из-за текущих потребностей муниципалитета.

Кроме того, они утвердили изменения в положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий и внесли поправки в положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности.

Другие решения депутатов связаны с корректировкой правил благоустройства.

Отметим, что в заседании поучаствовал также Чеховский городской прокурор Вадим Шишкин.

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