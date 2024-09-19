19 сентября 2024, 10:17

Совет депутатов утвердил дополнительные меры социальной поддержки в Балашихе

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Еще пять категорий учителей в Балашихе будут получать выплаты. Вопрос социальной поддержки обсудили на заседании окружного Совета депутатов.

В Балашихе состоялось 67-е заседание под руководством председателя Совета депутатов Балашихи Геннадия Попова. На нем обсудили 20 вопросов.

Участники поговорили о компенсации расходов по оплате найма и поднайма жилья педагогам муниципальных общеобразовательных учреждений округа. С этого учебного года они получают дополнительные ежемесячные выплаты: 15 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и 20 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру.

«Мы дополнительно ввели пять категорий учителей, которые были не учтены в региональных выплатах. Новые выплаты будут идти из муниципального бюджета. Их получат именно те педагоги, которые придут работать в Балашиху и будут снимать жилье. Наем жилья им будет компенсироваться. Это учителя иностранных языков, истории и обществознания, географии, технологии и физической культуры», - прокомментировал Геннадий Попов.

Также на встрече депутаты назначили дату публичных слушаний. Внесение изменений и дополнений в устав Балашихи обсудят 5 октября.

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Депутаты Учителя Балашиха
19 сентября 2024, 08:16
Спасатели из Чехова отработали навыки ликвидации последствий ДТП
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Аварийно-спасательная группа «ЧеховСпас» поучаствовала в тренировке. Специалисты практиковались извлекать из автомобиля пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

Учения прошли по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина. Оценил их качество замглавы муниципалитета Павел Сибарсов.

Сотрудники группы отработали навыки ведения аварийно-спасательных работ в ситуации, когда произошла автомобильная авария. Они извлекали пострадавших из авто с помощью гидравлического инструмента, а также оказывали первую помощь.

Отметим, что подобные тренировки проходят в округе регулярно. В их рамках специалисты отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях.

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Спасатели ДТП Чехов
18 сентября 2024, 22:57
Ежегодная ярмарка «Щедрая осень» прошла в дмитровском Новосинькове
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В Новосиньково состоялась традиционная осенняя ярмарка, которая собрала жителей и гостей на площади Центра культурного развития «Синьковский». Это мероприятие стало настоящим праздником урожая, где были представлены фрукты, овощи, орехи, грибы и ягоды.

В этом году в рамках ярмарки «Щедрая осень» прошла благотворительная акция. По итогам мероприятия было собрано почти 90 тысяч рублей, а также вещи, домашние заготовки и выпечка. Все это будет передано в местное отделение партии «Единая Россия», а депутат Дмитровского совета Александра Нечай организует доставку помощи в зону СВО.

«Я каждый год участвую в „Щедрой осени“. Это отличная возможность посмотреть замечательный концерт и полюбоваться на дары осени. Мы, участники ярмарки, с чистым сердцем и полной уверенностью в скорой победе передали все собранные средства для бойцов. Мы всегда им помогаем, верим в них и ждем возвращения домой с победой!» - поделилась участница ярмарки и жительница Новосиньково.

Праздник продолжился концертом с участием творческих коллективов Центра культурного развития «Синьковский».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Праздники Дмитров Ярмарки
18 сентября 2024, 21:47
Спектакль «Русский Крест» дебютировал на сцене Дмитровского дворца культуры
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На сцене филиала Центрального Дворца культуры «Созвездие» состоялся спектакль «Русский Крест», представленный Семейным Камерным Театром «Благодатный дом». Этот коллектив, известный своими достижениями на Федеральных и Международных фестивалях любительских театров.

Спектакль основан на одноименной поэме Николая Мельникова, пронизанной глубокой любовью к русскому народу. События разворачиваются в обыкновенной деревне, чья жизнь была разрушена «красным колесом» революции. Постановка мастерски передает трагедию крестьянской души и ее возрождение через возвращение к вере предков.

Среди почетных гостей благотворительного представления был благочинный Дмитровского городского округа, протоиерей Афанасий Иванович Чорногуз. Он обратился к присутствующим с приветственным словом и выразил благодарность организаторам события.

Мероприятие завершилось общей памятной фотографией, оставив в сердцах зрителей теплые воспоминания о вечере, наполненном глубокими эмоциями и размышлениями о судьбах родной земли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Театры Дмитров
18 сентября 2024, 19:46
Атлет Сергей Агаджанян из Люберец запланировал установить еще 2 силовых рекорда
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Сергей Агаджанян из Люберец, известный как Русский Халк, является многократным рекордсменом мира по буксировке тяжелой техники и силовым номерам. Его достижения называют «экстрим в экстриме».

Вместе с федерацией силового экстрима России он запланировал одно мероприятие на Северном Кавказе - в Дагестане и на новых территориях - в ЛНР. Спортсмен планирует установить новые рекорды по буксировке и сценическому экстриму.

Отметим, что Агаджанян с детства увлекался спортом, занимаясь греблей, боксом и кикбоксингом. После травмы спины он прошел сложную реабилитацию, но не оставил спорт. Его рекорды - это командная работа и стремление победить себя. В 47 лет он поддерживает форму благодаря регулярным тренировкам в зале и бассейне, соблюдению диеты и самодисциплине.

Сейчас Сергей увлекается кроссфитом и спортивным ножевым боем. Он считает упорство ключом к успеху и старается мотивировать других не сдаваться. В свободное время он предпочитает отдыхать с близкими, гулять на природе и читать книги. В планах у него новые рекорды на Северном Кавказе и в ЛНР.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы

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