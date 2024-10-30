Совет депутатов Реутова утвердил дополнительные выплаты врачам и педагогам

В частности, был принят проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа Реутов Московской области», который будет опубликован, а также назначены публичные слушания.

Депутаты также утвердили Положение о научно-техническом Совете Реутова и приняли проекты изменений в положения о бюджетном процессе и организации публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности.

Председатель Комитета по вопросам законности, регламента и местного самоуправления Олег Сольский отметил важность принятия решения о передаче на баланс города Реутов земель в Павловском Посаде для многодетных семей. Также он подчеркнул необходимость решения проблемы с землями в Шатуре, выделенными многодетным семьям более десяти лет назад, которые до сих пор не могут быть использованы из-за отсутствия инфраструктуры.

Депутаты единогласно поддержали дополнительные меры поддержки для педагогов и медицинских работников. Заместитель главы Реутова Ольга Репина сообщила о решениях по утверждению дополнительных ставок для научно-исследовательской работы в школах и компенсации за жилье медицинским работникам и учителям. Она подчеркнула, что обеспечение кадрами образовательных учреждений является приоритетной задачей.

Председатель Совета депутатов Николай Ковалев акцентировал внимание на необходимости активного взаимодействия с избирателями, призвав депутатов чаще проводить приемы и встречаться с жителями, чтобы оперативно узнавать о проблемах горожан.

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