Совет депутатов Красногорска возобновил работу после летнего перерыва
Первое заседание Совета депутатов городского округа Красногорск после летнего перерыва провел председатель Сергей Трифонов. Обсудили проведение Дня города, а также Положение о сельских старостах.
Заседание начали с исполнения гимна Российской Федерации. Депутаты приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин», наградят жителей в День города.
Также рассмотрели вопросы, касающиеся Положения о сельских старостах.
«Сегодня был принят документ, который узаконивает их статус, предоставляет материальную поддержку и определяет порядок выборов. Старосты сельских поселений теперь имеют официальный статус», - рассказал председатель Совета Депутатов Сергей Трифонов.
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