Совет депутатов Балашихи утвердил работу нового управления администрации

Одним из значимых решений стало выделение управления по жилищным вопросам из комитета по управлению имуществом. Новое управление займется вопросами предоставления жилья, ведения маневренного фонда и обеспечением жильем детей-сирот. Курировать его работу будет заместитель главы Балашихи Евгения Сирота.

Депутаты также внесли изменения в решение о земельном налоге и налоге на имущество физических лиц. Изменения затронут владельцев имущества с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей. С 1 января 2025 года ставка по земельному налогу увеличится с 0,3 до 1,5% для определенных категорий земельных участков. Геннадий Попов отметил, что это решение принято в соответствии с федеральными изменениями и позволит увеличить доход городского бюджета на 21,5 миллиона рублей в 2025 году.

Кроме того, были утверждены приёмка объектов недвижимости из федеральной и региональной собственности в муниципальную, а также порядок предоставления жилых помещений специализированного жилфонда.

Отметим, что 19 ноября пройдут публичные слушания по проекту бюджета Балашихи на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Следующее заседание Совета депутатов запланировано на 26 ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».