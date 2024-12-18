Совет депутатов Балашихи утвердил бюджет муниципалитета на 2025 год

Основные статьи бюджета Балашихи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов скорректировали с учетом ожидаемого исполнения бюджета. Об этом стало известно на очередном заседании Совета депутатов Балашихи, которое провел его председатель, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов 17 декабря.

Бюджетные цифры уточнены в первую очередь в части целевых межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в связи с изменениями внесенными в мероприятия государственных программ Московской области. Об основных изменениях в бюджет доложила начальник финансового управления администрации Балашихи Елена Ястребова.

«Доходная часть бюджета в 2024 году составит более 27,6 миллиарда рублей и 28,8 миллиардов рублей - по расходам. Дефицит бюджета составит около 1,2 миллиарда рублей», - сказала Елена Ястребова.

Кроме того, депутаты рассмотрели ряд нормативно-правовых актов, которые касались положения комитета по управлению имуществом и оценки деятельности администрации города.

Утвердили депутаты и план работы на первый квартал 2025 года. Следующее заседание Совета депутатов Балашихи состоится 28 января.