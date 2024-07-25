Совещание с главами организаций по вопросам зарплат провели в Мытищах
В администрации городского округа Мытищи организовали встречу с руководителями организаций. Им напомнили о том, что заработные платы должны соответствовать средним по отрасли.
На заседании отчитались главы мытищниских организаций, в которых уровень заработных плат не соответствует среднеотраслевым нормам. Им напомнили, что оплата труда каждого сотрудника должна быть не ниже средней по отрасли. Вместе обсудили причины недочетов и пути их решения.
По итогам встречи решили проверять руководителей организаций каждую неделю. Мониторинги проведут совместно с налоговой.
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