Совещание по вопросу обновления дорожной сети прошло в администрации Солнечногорска

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Участие в заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения приняли сотрудники «Мосавтодора», Госавтоинспекции и представители территориальных управлений. На встрече обсудили обустройство новых пешеходных переходов, искусственных дорожных неровностей, тротуаров вблизи школ и детских садов, установку дорожных знаков в жилых зонах.

Также в планах - строительство разворотного круга и расширение участка дороги на Пятницком шоссе вблизи деревень Жилино и Голубое.

«Ранее с активными жителями деревни Голубое и автоинспекторами выезжали на участок Пятницкого шоссе, где необходимо провести устройство разворотного круга. Рекомендовали „Мосавтодору“ запланировать проведение работ по модернизации участка. В дальнейшем это позволит развести транспортные потоки и сделать дополнительный разворот для общественного транспорта», - отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится около 40 дорожных объектов при поддержке президента.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Обновление транспортной сети обсудили на совещании в администрации Солнечногорска.

Главными темами стали обеспечение безопасности пешеходов и возможность реконструкции Пятницкого шоссе для удобства автолюбителей.