Совещание по вопросам ЖКХ прошло в администрации Лобни

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Сотрудники управляющих компаний городского округа рассказали о состоянии снегоуборочной техники. Часть специализированных машин уже расчищают дворовые территории в Лобне от снега. Остальная техника также готова к работе.

На совещании уделили внимание взаимодействию теплоснабжающих организаций и управляющих компаний, чтобы является особенно актуальным в осенне-зимний период.

На встрече также обсудили проблему, с которой столкнулись работники газовой службы при техническом обслуживании оборудования. Выяснилось, что часть жителей не пускают газовщиков в квартиры. На информационных щитах в подъездах разместили соответствующую информацию, часть горожан обзванивает диспетчер.

Представителю регионального оператора передали жалобы жителей на нарушения графика вывоза мусора, а также поручили подготовить план дезинфекции контейнеров на площадках.

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