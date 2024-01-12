12 января 2024, 21:03

Совещание по вопросам отопления и электроснабжения прошло в администрации Одинцовского округа

Телеканал «360»
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На совещании в администрации округа обсудили работу ресурсоснабжающих организаций в зимний период. Обсуждение коснулось воды, электричества и тепла в домах.

Несмотря на рекордно низкие температуры, крупных происшествий на территории округа удалось избежать. На встрече с представителями коммунальных служб обсудили алгоритмы взаимодействия при устранении аварий.

«Если вам позвонил житель и сказал, что у него чего-то нет: воды, электричества, тепла, вы должны ему сказать: уважаемый житель, заявка принята, аварийная бригада выдвигается. Вот здесь написано специально: вода вернется в течение шести часов, горячая вода - восьми часов, отопление - восьми часов», - подчеркнул заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Михаил Коротаев.

Обратиться в аварийную службу ресурсоснабжающих организаций можно круглосуточно, также в каждой управляющей компании работают диспетчерские службы, куда жители могут сообщить о проблеме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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Одинцово ЖКХ Отопление
12 января 2024, 20:40
Жителям Яхромы пообещали дать тепло в ближайшее время
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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный в Telegram-канале написал, что в ближайшее время в дома жителей Яхромы поступит тепло. В течение нескольких часов температура в квартирах нормализуется.

«Специалисты заполняют систему и запускают котельную. В течение нескольких часов температура нормализуется во всех домах», - написал глава округа.

Поночевный поблагодарил специалистов МУП ДУ ЖКХ за слаженную работу. При завоздушивании стояков глава попросил обращаться в ЕДДС.

В Яхроме из-за коммунальной аварии без тепла временно остались более 70 многоквартирных домов, а также пять детских садов, школа и интернат. Порыв произошел в котельной на Шлюзовом переулке.

Министерство энергетики Подмосковья ранее сообщило, что подачу теплоносителя планируют восстановить к вечеру 12 января. В течение дня велись аварийно-восстановительные работы.

ЖКХ Отопление Коммунальные аварии
12 января 2024, 20:00
Передвижная котельная заработала в Солнечногорске
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Передвижная блочно-модульная котельная (ПБМК) заработала в Солнечногорске. Об этом сообщили в компании «Газпром теплоэнерго МО».

Мобильная котельная находится на Набережной улице. Ее запуск позволит обеспечить потребителям необходимый температурный режим при экстремальных морозах. Благодаря работе ПБМК тепло поступит в школу, детский сад и 29 многоквартирных домов, расположенных на улицах Набережной, Крупской, Сенежской, Красной, Безверхова.

Специалисты ООО «Газпром теплоэнерго МО» приступили к установке передвижных котельных в Солнечногорске и Воскресенске накануне. В компании заверили, что ПБМК могут подключаться к теплосетям любого диаметра и напрямую к внутридомовым системам. Передвижные котельные также способны работать при непростых погодных условиях.

В Солнечногорске 10 января организовали пункт обогрева после утечек на теплотрассе котельной ГЭМЗ. Там людям предложили горячий чай, кофе и сладости.

Солнечногорск Отопление Газпром
12 января 2024, 19:28
Юные жители Солнечногорска приняли участие в фольклорном празднике «Свет рождественской звезды»
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Музейно-выставочный центр «Путевой дворец» в Солнечногорске уже не в первый раз стал площадкой для детского фольклорного праздника. Гостями мероприятия стали воспитанники детского сада № 35, учащиеся лицея № 7 и школы «Солнечная».

Юные гости напрямую общались с героями праздника. Они исполняли частушки, загадывали желания и устраивая веселые народные игры. В завершении мероприятия детский фольклорный ансамбль «Бирюльки» исполнил старинные колядки. На праздник пришли не менее 300 юных солнечногорцев.

Данный фестиваль представляет собой слияние нескольких видов сценического искусства: спектакль, кукольный театр, народное пение, переплетая библейский сюжет с образами классических русских народных сказок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев принял участие в ежегодной губернаторской елке для школьников, которые отличились в учебе и принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях.

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Праздники Дети Солнечногорск
12 января 2024, 17:57
Губернатор Воробьев рассказал о решениях по проблемным точкам с отоплением в Подмосковье
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Непростые ситуации с отоплением возникли этой зимой в разных округах Подмосковья, но в зоне особого внимания оказался Климовск. Решения приняли уже по всем самым волнующим местам, сказал губернатор Андрей Воробьев. Сигналы о происшествиях поступали из Солнечногорска, Химок, Электростали, Талдома, Балашихи, Наро-Фоминска, Воскресенска.

Глава кажлого городского округа опубликует отчет в социальных сетях.

Сложная ситуация с отоплением образовалась в Солнечногорске. Решения оперативно удалось найти в короткие сроки.

Химки «В Талдоме был прорыв магистрали. Ремонтные бригады смогли за шесть часов устранить серьезную аварию, которая принесла неудобства, но вместе с тем не оставила без тепла», - сказал Андрей Воробьев.

Талдом Ранее Андрей Воробьев сообщил, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии.

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«Дорогие жители! Мы много и усиленно занимались проблемами с отоплением в разных городах. По понятным нам причинам в зоне особого внимания - Климовск. Вместе с тем восстановительные работы активно велись и на других территориях, откуда приходило много ваших сигналов», - подчеркнул глава Подмосковья.

Солнечногорск В Химках 10 января серьезная авария произошла на магистральном трубопроводе.

«Пришлось остановить подачу тепла и горячей воды, демонтировать дефектный участок трубы и установить заплатку. Благодарны вам, что вы отнеслись с пониманием. Спасибо инженерам и рабочим, они справились с задачей», - сообщил губернатор.

Подольск «Мы смогли оперативно забрать у нерадивого собственника котельную и немедленно приступили к ремонту, водоподготовке, замене сетевых насосов и теплообменников. Завершили это вчера ночью», - рассказал Воробьев.

Это позволило повысить давление и температуру воды, подчеркнул он.

Электросталь «В Подольске после встречи с жителями Шепчинок и Силикатной заканчиваем врезку к котельной ПТЭК, чтобы усилить температуру и давление. Также, чтобы исключить риски работы старых котельных, разворачиваем 10 блочно-модульных котельных», - сообщил глава Подмосковья.

«В Солнечногорске мы подключаем блочно-модульные котельные - это позволит обеспечить людей теплом в эти выходные, которые снова обещают быть морозными. А в весенне-осенний период в рамках концессии с „Газпромом“ мы оперативно реализуем все мероприятия на системной основе», - сказал Андрей Воробьев.

После того как в декабре в Электростали произошел крупный сбой на частной котельной , без отопления осталось большое количество жителей. Проблему решали вместе с правоохранительным органами.

ЖКХ Андрей Воробьев Отопление

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