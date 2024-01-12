Совещание по вопросам отопления и электроснабжения прошло в администрации Одинцовского округа

Несмотря на рекордно низкие температуры, крупных происшествий на территории округа удалось избежать. На встрече с представителями коммунальных служб обсудили алгоритмы взаимодействия при устранении аварий.

«Если вам позвонил житель и сказал, что у него чего-то нет: воды, электричества, тепла, вы должны ему сказать: уважаемый житель, заявка принята, аварийная бригада выдвигается. Вот здесь написано специально: вода вернется в течение шести часов, горячая вода - восьми часов, отопление - восьми часов», - подчеркнул заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Михаил Коротаев.

Обратиться в аварийную службу ресурсоснабжающих организаций можно круглосуточно, также в каждой управляющей компании работают диспетчерские службы, куда жители могут сообщить о проблеме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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